Nationalparks Austria Medienstipendium

Wien - Im August können sich im Rahmen des Nationalparks Austria Medienstipendiums auch heuer wieder NachwuchsautorInnen, JungjournalistInnen, FotografInnen und VideodesignerInnen kreativ mit den Themen Natur und Nationalpark auseinandersetzen. Vergeben werden die insgesamt zwölf Stipendien an herausragende, ambitionierte und talentierte junge Menschen, die sich zwei Wochen lang aus nächster Nähe mit den österreichischen Nationalparks befassen möchten. In dem Stipendium inkludiert sind Kost und Logis in einem der sechs österreichischen Nationalparks sowie die Betreuung durch Nationalpark-MitarbeiterInnen und Ranger vor Ort.



Insgesamt werden vier Literatur-, vier Fotografie- und vier Videostipendien vergeben; jeweils zwei pro Nationalpark. Unter dem Motto ‘Nichts berührt uns wie das Unberührte.’ dürfen die Nationalparks Austria MedienstipendiatInnen die österreichischen Schutzgebiete auf eigene Weise erleben, erforschen und ergründen und ihre Eindrücke schließlich in Form von Essays, Fotostrecken oder kurzen Videobeiträgen zusammenfassen. Die MedienstipendiatInnen verbringen ihre Zeit in den Nationalparks Donau-Auen, Neusiedler See – Seewinkel, Thayatal, Gesäuse, Kalkalpen und Hohe Tauern.



Bewerbungen bitte bis spätestens 31. März unter: www.nationalparksaustria.at/Stipendium



Über Nationalparks Austria



Nationalparks Austria ist der Dachverband der österreichischen Nationalparks Donau-Auen, Neusiedler See – Seewinkel, Thayatal, Gesäuse, Kalkalpen und Hohe Tauern. Gemeinsam repräsentieren sie sechs der ökologisch wertvollsten Regionen des Landes, in denen Naturschutz oberste Priorität hat und sich die Natur weitgehend ungestört entfalten kann. 2011 als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Molln (OÖ) gegründet, hat Nationalparks Austria es sich zum Ziel gesetzt, durch die Koordination und Durchführung gemeinsamer Projekte die dynamische Weiterentwicklung sowie Zusammenarbeit der österreichischen Nationalparks zu fördern, gemeinsame Interessen gemäß Österreichischer Nationalpark-Strategie wahrzunehmen und seine Mitglieder in allen Belangen zu fördern und zu unterstützen.



Weitere Informationen unter www.nationalparksaustria.at.





