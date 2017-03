© ZOE Club / Lars Thomsen Lars Thomsen - Über das Ende einer Ära 18.3.2017 Video von Lars Thomsen - "Wir hören in den nächsten 10 Jahren wohl auf, die Dominanz in der fossilen Welt der Energie zu suchen..





und werden uns sehr sehr stark den erneuerbaren Energien zuwenden, und zwar nicht nur in Österreich, nicht nur in Europa, sondern weltweit, weil es schlicht und ergreifend die bessere und auch die billigere Form ist, Energie zu erzeugen"



Zukunftsforscher Lars Thomsen spricht "Über das Ende einer Ära und die Fakten zu Mobilitätskonzepten mit erneuerbarer Energie."



Er gehört zu den weltweit führenden Zukunftsforschern. Der 1968 in Hamburg geborene Trend- und Zukunftsforscher gilt als einer der einflussreichsten Experten für die Zukunft der Energie, Mobilität und Smart Networks. Er berät Unternehmer, Firmen, Institutionen und regierungsnahe Stellen in Europa bei der Entwicklung von Zukunftsstrategien und Geschäftsmodellen der Zukunft. Mittlerweile gehören mehr als 800 Unternehmen zu seiner persönlichen Referenzliste.



Im VIDEO sehen sie den Mitschnitt einer Veranstaltung des Vereins Energievision Attergau-Mondseeland / aufgenommen vom ZOE Club Austria

14.03.2017, Attergauhalle, St. Georgen im Attergau









