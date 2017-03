© Die Grünen NÖ/ Helga Krismer Helga Krismer: "Den Worten müssen Taten folgen: Raus aus Euratom!" 16.3.2017 Klubchefin der Grünen Niederösterreich will Euratom-Vertrag kündigen





"Die Förderung von Atom-Energie ist ein schmutziges Geschäft mit dem Risiko. In Österreich- und in Niederösterreich besonders - wird Anti-Atompolitik gelebt. Über Parteigrenzen hinweg ist man sich einig: Atomkraftwerke wollen wir weder in Österreich, noch an unseren Grenzen. Dennoch fließen aus NÖ jährlich noch Steuergelder in die Atomgemeinschaft, die durch den Euratom-Vertrag gebunden ist und als oberstes Ziel die Förderung der Kernenergie hat. Das muss jetzt ein Ende haben", so Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen in Niederösterreich. Helga Krismers Forderung ist klar: Österreich soll den Euratom-Vertrag aufkündigen. "Ein Ausstieg bekräftigt unser Bekenntnis zu sauberer Energie. Die Fördergelder müssen gewinnbringend in unsere Energiezukunft investiert werden!" Mittels Resolution will die Grüne diese Forderung heute bei der NÖ Landtagssitzung amtlich machen. "Heute können alle Parteien ihren Anti-Atom-Reden entscheidende Taten folgen lassen", so Helga Krismer optimistisch.





Artikel Online geschalten von: / holler /