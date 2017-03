© NLK Flizwieser/ v.l.n.r.: GF Ing. Thomas Polke (Autohaus Polke), Landesrat Dr. Stephan Pernkopf, Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, GF Mag.(FH) Stefan Mayr (Autohaus Waldviertel), ecoplus GF Mag. Helmut Miernicki Preis „Niederösterreichs Top e-Autohaus 2016" in 2 Kategorien vergeben 17.3.2017 Mistelbacher Autohaus Polke und Autohaus Waldviertel aus Horn ausgezeichnet





Im Rahmen der Landesinitiative ‘e-mobil in niederösterreich" wurden auch heuer die erfolgreichsten und engagiertesten Autohäuser im Bereich Elektromobilität gesucht. ecoplus vergibt in Kooperation mit dem Landesgremium des Fahrzeughandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich den Preis in den Kategorien ‘Autohaus mit den meisten e-Autoverkäufen" sowie ‘Autohaus mit dem besten Gesamtengagement". Jetzt stehen die Sieger fest. ‘Wir gratulieren dem Mistelbacher Autohaus Polke und dem Autohaus Waldviertel aus Horn ganz herzlich. Beide Unternehmen engagieren sich bespielhaft und leisten damit einen wichtigen Beitrag, damit wir sowohl unsere e-Mobilitätsziele als auch die umweltpolitischen Ziele erreichen", freuen sich Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav und Umwelt-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf.



Elektromobilität liegt im Trend und Niederösterreich ist dabei auf der Überholspur unterwegs:



