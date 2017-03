© U. Leone - pixabay.com/ Windenergie im Einsatz Wirtschaftsausschuss schickt kleine Ökostromnovelle ins Plenum 15.3.2017 Große Ökostromnovelle soll bis Ende des Jahres am Tisch liegen





Wien - Der Wirtschaftsausschuss hat die sogenannte kleine Ökostromnovelle in seiner gestrigen Sitzung mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP auf den Weg in das Nationalratsplenum gebracht. Das Ökostrom- Novellenpaket enthält u.a. eine Aufstockung der Investitionsförderung für Kleinwasserkraftanlagen und ermöglicht künftig die gemeinschaftliche Nutzung von Photovoltaikanlagen in Mehrfamilienhäusern. Zuversichtlich zeigten sich die Abgeordneten der Regierungsfraktionen, dass ein gemeinsamer Gesetzesentwurf für die große Ökostromnovelle wie geplant bis Ende des Jahres am Tisch liegt.



Kleine Ökostromnovelle soll Verwaltungsvereinfachungen bringen

Forderungen von Grünen und NEOS zur Förderung von Ökostrom vertagt



Artikel Online geschalten von: / holler /