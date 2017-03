© Tesvolt / Neuer Lithiumspeicher TS Neue Zelltechnologie sorgt für höchste Sicherheit und Lebensdauer 15.3.2017 Neue Lithiumspeicher-Technologie von Tesvolt und Samsung SDI





Düsseldorf – Der Gewerbespeicherhersteller Tesvolt hat zusammen mit Samsung SDI eine Hochvoltbatterie entwickelt, die sich durch einen neuen Sicherheitsstandard auszeichnet und zudem eine kalendarische Lebensdauer von 30 Jahren aufweist. In der Batterie verbaut werden die neuen prismatischen Lithiumzellen von Samsung SDI, die seit kurzem auch BMW für seine Elektroautos einsetzt und so deren Reichweite fast verdoppeln konnte. Für höchste Sicherheit sorgt die Überwachung jeder einzelnen Zelle. Für die hohe Lebensdauer ist unter anderem ein neues Zellbalancing verantwortlich, das Ladeströme erstmals nicht nur zwischen den Zellen innerhalb jedes Batteriemoduls, sondern auch zwischen den Batteriemodulen untereinander optimiert. Auf der Energy Storage Europe Messe in Düsseldorf stellt Tesvolt den neuen Speicher erstmals vor.



Neue Zelltechnologie der Autoindustrie

Hochvoltbatterie neuer Generation



