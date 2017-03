© webdesignhot.com Minister Rupprechter: Klimastrategie muss alle Beteiligten einbinden 15.3.2017 Aktuelle Aussprache im Umweltausschuss des Parlaments zu "Klimaschutz und Flugverkehr"





Wie Eine Aktuelle Aussprache mit Umweltminister Andrä Rupprechter über "Klimaschutz und Flugverkehr" stand gestern am Beginn des Umweltausschusses. Themen waren dabei vor allem die Diskussion um die dritte Piste am Flughafen Wien Schwechat und eine angekündigte Senkung der Flugabgabe. Insbesondere die Grünen äußerten Kritik an der Positionierung von Umweltminister Andrä Rupprechter zum aktuellen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, in dem der Bau der dritten Piste untersagt wird.



Rupprechter: Umwelt und Wirtschaft sind kein Gegensatz, sondern ergänzen einander

Grüne: Urteil gegen dritte Piste am Flughafen ist Geschenk für Klimaschutz

Dritte Piste zwischen Umwelt, Wirtschaft und Arbeitsplätzen

Rupprechter: Zukunftstechnologien bringen uns voran



