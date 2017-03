© de.freepik.com Grüner „ORF III Themenmontag“ u. a. mit Bäumen, André Hellers Gärten und dem Wiener Prater 12.3.2017 Am „Themenmontag“, dem 13. März 2017, unternimmt ORF III Kultur und Information mit vier Dokumentationen einen Ausflug ins Grüne





Wien - . Den Auftakt dazu macht ‘Die geheimnisvolle Welt der Bäume’ (20.15 Uhr). Die Dokumentation ist eine filmische Hommage an den Lebensraum Baum samt seiner Kraft und seinem Zauber. Neben der antibakteriellen Wirkung des Baumharzes ist es vorwiegend das wertvolle Holz, das uns Menschen in den Bann dieser stolzen Riesen zieht und unser Überleben sichert. Bäume sind geniale Überlebenskünstler und zählen zu den ältesten und größten Lebewesen der Erde. Für die anschließende Dokumentation ‘André Heller – Der Gärtner des Südens’ (21.10 Uhr) hat Andrea Schurian den österreichischen Ausnahmekünstler in seinen beiden selbst gestalteten Gärten in Italien und in Marokko bei der Arbeit und bei der Reflexion über die Natur begleitet. In der Natur sieht Heller eine enge Verbündete beim Streben nach seelischem Glück. Mit seinen Grünanlagen schuf er gelungene Werke aus Naturidylle und Kunst, die allen Besucherinnen und Besuchern den Weg zu sich selbst weisen sollen. Danach beschäftigt sich die Dokumentation ‘Der Prater – Eine wilde Geschichte’ (22.00 Uhr) von Manfred Corrine mit dem bunten Treiben rund um den Wiener Wurstelprater. Vorbei an Geisterbahn und Spiegelkabinett entführt die Liliputbahn in eine weitläufige, naturbelassene Wald- und Auenlandschaft. Wagt man sich weiter in die Wildnis vor, entdeckt man noch heute einen ungeahnten Artenreichtum. Die grüne Lunge Wiens steckt voller ‘tierischer’ Überraschungen. Den Abend schließt die Doku ‘Invasion der Pflanzen – Gefahr für Mensch und Umwelt?’ (22.50 Uhr). Der Film beschäftigt sich mit der Einwanderung exotischer Gewächse in die heimische Flora, die diese zunehmend aus dem Gleichgewicht bringen und sich explosionsartig vermehren. Die teils schwerwiegenden Folgen untersuchen zahlreiche Wissenschafter, darunter auch der Biologe Guillaume Fried, der den ältesten botanischen Garten in Montpellier erforscht.



