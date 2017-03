© oekonews Holler/ Hyundai Ioniq electric Hyundai Ioniq electric: Vollends unkompliziert elektrisch fahren 13.3.2017 Reichweite ohne Probleme - damit kommen wir überall hin.





© oekonews Holler/ Hyundai Ioniq electric von vorne © oekonews Holler/ Laden des Hyundai Ioniq electric © oekonews Holler/ Eine Vorprogrammierung des Ladens und des Heizens ist möglich © oekonews Holler/ Hyundai Ioniq electric © oekonews Holler/ Laden an einer Schnelladestation © oekonews Holler/ Niedrigster Verbrauch ist möglich

Nun ist es da: Das Elektroauto, das vollends unspektakulär Reichweiten über 200 km wahr werden lässt. Immer wieder kommen die typischen Sprüche daher: Elektrisch... da kann man nur Kurzstrecke fahren, die Ladeinfrastruktur fehlt. Nun haben wir einen Ausweg gefunden. Er heißt Hyundai Ioniq electric und damit wurde einigen zuvor noch skeptischen Menschen gezeigt: Vergesst eure Vorurteile! Kein Problem, wir fahren und fahren und fahren. Die Reichweite passt, die Ladeinfrastruktur in Österreich auch. Ein kleines Highlight am e-mobilen Autohimmel. Eine Überraschung ist es für uns nicht mehr ganz, weil wir von einigen unserer wirklich geeichten E-Mobilisten schon im Vorfeld nur das Beste gehört haben. Wir wissen natürlich auch, dass man effizient fahren kann. Aber stimmt es, was wir hörten? Vollgeladen geht es vorerst ab nachhause: Rund 25 km durch den Stadtverkehr mit nur 9% der Akkuladung. Unfassbar- stimmt diese Anzeige? Am nächsten Tag hat es in der Früh sogar Minusgrade, das E-Auto steht im offenen Carport und zeigt uns nach kurzem Nachladen gestern abends 195 km Reichweite. Viel verloren hat der Akku nicht in der Nacht. Also gleich einmal ein Härtetest: Wir fahren mit der Heizung. Nachdem meine Kollegin nach einigen Kilometern aussteigt, geht es mit ‘Drivers Only’ Heizung weiter. Die Reichweitenangaben stimmen, nach 35 km Fahrt zeigt er exakt 34 km weniger Reichweite an als beim Start, perfekt. Die Wärmepumpe, die im Auto eingebaut ist, ist definitiv eine gute Lösung. Es macht dem Hyundai Ioniq electric nicht sehr viel, wenn ich wohlig warm im Auto sitze, oder genau gesagt, es frißt keine Reichweite. Am Nachmittag scheint die Sonne und es geht wieder retour ins Büro- wieder überrascht der wirklich geringe Verbrauch.



Eine längere Strecke - wie fährt sich das?

Bergab und Bergauf... mit großem Spaß

Nichts als positive Überraschungen

Fakten



