© Mario Venzlaff - pixabay.com Laakirchen Papier AG: Ersatzneubau des Kraftwerks Danzermühl 18.3.2017 Positive Umweltverträglichkeitsprüfung und Baubewilligung. Mit der Inbetriebnahme 2019 wird die 2,5-fache Strommenge erzeugt. Ökosystem der Traun profitiert.





Die Baubewilligung mit Abschluss der positiven Umweltverträglichkeitsprüfung ist an die Laakirchen Papier AG erteilt worden. Das mit 38,5 Millionen Euro bezifferte Investitionsprojekt wird eine Bauzeit von über 2,5 Jahren beanspruchen. Die endgültige Inbetriebnahme des neuen Wasserkraftwerks Danzermühl in Laakirchen ist für Sommer 2019 geplant.



"Ökologische Papierherstellung ist bei Laakirchen Papier in der Unternehmensphilosophie fest verankert. Durch die Steigerung der eigenen Energieerzeugung innerhalb der Heinzel Group können wir ab 2019 den Anteil an Fremdstrom aus dem öffentlichen Netz beachtlich reduzieren und damit einen positiven Beitrag zur Erreichung der österreichischen Klimaziele leisten", betont Mark Lunabba, CEO der zur Heinzel Group gehörenden Laakirchen Papier AG.





Artikel Online geschalten von: / holler /