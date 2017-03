© Photovoltaik-Institut / Dr. Lars Podlowski Lars Podlowski verstärkt Vorstand beim Photovoltaik-Institut Berlin 10.3.2017 Podlowski baut neuen Geschäftsbereich auf





Dr. Lars Podlowski verstärkt seit dem 1. März 2017 den Vorstand des Photovoltaik-Instituts Berlin (PI Berlin). In der neuen Position wird der Gründer und bisherige Gesellschafter des Instituts das Angebot um Dienstleistungen für Modulhersteller erweitern. Das PI Berlin stellt durch Tests und Inspektionen bereits seit über zehn Jahren die Modulqualität für Solarkraftwerke sicher – nun baut Podlowski ein Angebot an technischen und kaufmännischen Dienstleistungen auf, die etablierte Modulhersteller bei der Forschung und Entwicklung unterstützen und Neueinsteigern international Starthilfe beim Aufbau eigener Modulproduktionen geben.

Neue Chancen in dezentralen Märkten



‘Weltweit besteht – parallel zum Bau immer größerer zentraler Fabriken der führenden Modulhersteller – seit einiger Zeit ein Trend, auch regionale Fertigungsstätten für Solarmodule aufzubauen. Für die Hersteller, die oft Quereinsteiger sind, bietet das PI Berlin in Zukunft Dienstleistungen an, die ihnen den Markteinstieg erleichtern’, berichtet Lars Podlowski. ‘Im Prinzip können wir technische Hilfestellung von der Fabrikplanung über das Produktdesign bis zur Implementierung von Qualitätsmanagement-Systemen geben. Aber auch bei der Entwicklung von Businessmodellen oder der Personalplanung können wir unterstützen’, sagt Podlowski.



Als weiteres neues Gebiet – nicht nur für Neueinsteiger – will das PI Berlin zukünftig durch intensive Tests von Rohstoffen Modulherstellern helfen, ihr Produktdesign zu optimieren. ‘Durch die Kombination unseres Know-Hows im Bereich PV-Module mit den Erkenntnissen, die das PI Berlin bei der Analyse von PV-Kraftwerken gewinnt, können wir Herstellern oftmals ganz konkrete Vorschläge machen, wie sie die Performance und Zuverlässigkeit ihrer Produkte verbessern können’, so Podlowski weiter.



Pionier der Solarbranche



