Studie zeigt breite Unterstützung für Erneuerbare Energien

Die Ergebnisse sind ähnlich: Alle unterstützen mit großer Mehrheit Erneuerbare Energien zeigen sich beim Vertrauen in die Politik gespalten und sagen: "Der Klimawandel ist bereits heute spürbar." Dies sind zentrale Ergebnisse einer Befragung von Bürgerinnen und Bürgern zur Energie- und Klimapolitik in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Norwegen. Ergebnisse dieser ländervergleichenden Studie wurden gestern in einer gemeinsamen Pressekonferenz des Zentrums für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung (ZIRIUS) der Universität Stuttgart, des Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) Potsdam und der Wissenschaftsplattform klimafakten.de vorgestellt.



In einer repräsentativen Befragung äußerten sich jeweils rund 1.000 Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, Großbritannien, Norwegen und Frankreich zu den Themen Klimawandel und Energiepolitik. Politische Bedeutung gewinnen die Befunde insbesondere mit Blick auf den Wahlkalender: So stehen in Frankreich, Norwegen und Deutschland Präsidentschafts- bzw. Parlamentswahlen an. In Großbritannien führt der Brexit auch zu Unsicherheit in Bezug auf die künftige Klima- und Energiepolitik.



Überzeugt von der Existenz des Klimawandels, aber nicht vom wissenschaftlichen Konsens dazu

Ja zu Erneuerbaren Energien, nein zu Kohle und Kernkraft

Deutschland: Großes Vertrauen in die Kommunen bei Umsetzung der Energiewende



