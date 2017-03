© Goodyear / Smartes Reifenkonzept speziell für E-Autos Smarter Reifen speziell für Elektroautos 8.3.2017 Goodyear präsentiert in Gen innovativen Konzeptreifen IntelliGrip Urban für verbesserte Energieeffizienz





Genf - Der internationale Reifenhersteller Goodyear hat gestern auf dem Genfer Autosalon seinen neuen Konzeptreifen namens "IntelliGrip Urban" vorgestellt. Das Konzept ist speziell für zukünftige Generation autonomer Elektrofahrzeuge zugeschnitten, die beim sogenannten "Ridesharing" - einer Art öffentlicher Fahrgemeinschaften - in den urbanen Zentren von morgen genutzt werden. Derartige Mobilitätsdienstleistungen auf Abruf bieten eine Alternative zu einem Taxi, einem Mietwagen oder einem eigenen Pkw und werden schon lange nicht mehr nur von Millennials genutzt. Die unmittelbare Verfügbarkeit sowie mögliche Kostenvorteile sprechen alle Bevölkerungsschichten an und haben das Potenzial, Ridesharing in den Mainstream zu bringen. "Die Technologie des Konzeptreifens IntelliGrip Urban zielt darauf ab, Betriebszeit und Energieeffizienz von Fahrzeugen zu steigern. Das ist für Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen von zentraler Bedeutung", kommentiert Jürgen Titz, Vorsitzender der Geschäftsführung DACH bei Goodyear.



Sensortechnologie im Reifen eingebaut

Schmaler als Standardreifen und mit einem größeren Durchmesser



