Welchen ökologischen Fußabdruck hat Ihr Investment? 8.3.2017 Entsprechend dem aktuellen Trend, beim Einkauf auf mehr Nachhaltigkeit und regionale Produkte zu setzen, sind diese Werte auch in der Finanzwelt mittlerweile ein Thema.





Doch was klingt nur ‘green’ und wo ist tatsächlich nachhaltige Geldanlage möglich bzw. wie kann man es überprüfen?



‘Nachhaltige Geldanlage ist der Überbegriff für Gelder, die nach sozial-ethischen und nach ökologischen Kriterien angelegt werden’, erklärt Stefan Weinberger, Ausschussmitglied der steirischen Finanzdienstleister und Fachberater für nachhaltiges Investment in Graz. Das Interesse der Anleger in diese Richtung ist für ihn spürbar: ‘Der Trend hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Wenn man das Thema bei Anlegern anspricht, rennt man offene Türen ein.’



Insgesamt wächst das Thema nachhaltige Geldanlage zwar, aber es ist trotzdem noch immer ein Nischenthema: Das Gesamtvolumen der nachhaltigen Geldanlagen in Österreich liegt laut letztgültigen Zahlen des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) bei 10,7 Milliarden Euro und hat sich in den letzten Jahren deutlich vergrößert.



Was gilt als nachhaltig? Die „Nachhaltigkeit“ nicht immer klar definiert. Für nahezu 100 Prozent der nachhaltigen Fonds und Mandate werden laut Studie des FNG Aussch



