„Wienerwälderin 2017" – Die Siegerin steht fest 8.3.2017 Der Biosphärenpark Wienerwald kürt Mag.a Manuela Zinöcker zur „Wienerwälderin 2017".





Tullnerbach - Der Biosphärenpark Wienerwald rief engagierte Damen im Biosphärenpark dazu auf, sich der Wahl zur ‘Wienerwälderin 2017’ zu stellen. Aus den zahlreichen Bewerbungen wurde Biosphärenpark-Botschafterin Mag.a Manuela Zinöcker (Eichgraben) zur Wienerwälderin 2017 gekürt. Erstmals wurden weitere drei Damen ausgezeichnet: DIin Susanne Käfer (Tullnerbach), Mag.a Eva Bulwa (Wien-Penzing) und Monika Hirschhofer (Alland).



Die unabhängige Regionaljury - Dr. Günther Köck, (Vorsitzender des MAB National-Komitee Dachorganisation der Biosphärenparke Österreichs), Dr. Herbert Greisberger (Direktor des BPWW), Mag. Hermine Hackl (Generalsekretärin FHP Kooperationsplattform Forst Holz Papier), Petra Doppermann (Biosphärenpark Botschafterin Wien-Hernals) und Dr. Martin Gruber-Dorninger (NÖN) – zeichnete Mag.a Manuela Zinöcker zur ‘Wienerwälderin 2017’ aus. ‘Mit Manuela Zinöcker hatten wir erstmals eine Kandidatin die von drei unabhängigen Dritten als Kandidatin vorgeschlagen wurde. Es freut uns natürlich sehr, dass eine Biosphärenpark Botschafterin die Jury überzeugen konnte’, so Biosphärenpark Direktor Dr. Herbert Greisberger. Da sich in diesem Jahr besonders viele und vor allem hoch engagierte Damen sich der Wahl stellten, entschloss sich die Jury kurzerhand neben der ‘Wienerwälderin des Jahres’ drei weiteren Damen für ihr Engagement zu danken. Damit hat die Patronin des Biosphärenpark Wienerwald erstmals drei Stellvertreterinnen. Die Urkunde an die ‘Wienerwälderin 2017’ wurde im Wienerwaldmuseum Eichgraben übergeben.





