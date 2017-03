© janjf93- pixabay.com ProCold Award 2017: Das sind die energieeffizientesten Kühlgeräte 8.3.2017 Innovative und effiziente Kühlgeräte sparen tausende Euro: Ob Eiscremetruhe oder Getränkekühler, die Gewinner punkten mit besonders hoher Energieeffizienz und natürlichem Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotential





Düsseldorf - Wien - Das EU-Projekt ‘ProCold’, das hierzulande von der Österreichischen Energieagentur betreut wird, hat sich zum Ziel gesetzt den Marktanteil an effizienten gewerblichen Kühlgeräten zu erhöhen. Der Grund dafür: Gewerbliche Kühl- und Gefriergeräte haben einen erheblichen Energieverbrauch. Die Geräte sind in fast jedem Supermarkt, Hotel, Restaurant, jeder Bar oder Kantine im Einsatz. Ein ineffizientes Produkt hat einen hohen Stromverbrauch und verursacht den Betreibern hohe Stromkosten. Dieser Stromverbrauch kann erheblich reduziert werden, wenn stattdessen effiziente Geräte eingesetzt werden. In einigen Fällen können durch effiziente geschlossene Geräte, über ihre Lebensdauer gerechnet, mehrere tausend Euro eingespart werden.



Innovative und energieeffiziente Gewinner

Im Rahmen des ProCold Awards 2017 wurde nun die Energieeffizienz durch unabhängige Labortests erhoben. Alle Gewinnerprodukte zeichnen sich durch eine besonders hohe Energieeffizienz aus. Die Geräte werden darüber hinaus mit natürlichen Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotential betrieben. Stamatis Sivitos, Verantwortlicher der EASME (Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen) für Projekte des Horizon2020-Programms der Europäischen Kommission, sagt: ‘Diese Auszeichnung zeigt deutlich, dass Energieeffizienz sich immer lohnt und Hand in Hand mit Produktinnovation einhergeht.’



Die Gewinner wurden am 7. März 2017 auf der internationalen Messe EuroShop in Düsseldorf verkündet. Ein Gerät in jeder der folgenden fünf Kategorien wurde zum ‘ProCold Gewinner 2017’ gekürt:



Lagerkühlschränke

Getränkekühler

Eiscremetruhen

Verkaufskühlregale

Gekühlte Verkaufsautomaten mit Glasfront



Der ProCold Produktwettbewerb hat klar gezeigt, dass Hersteller in der Lage sind, äußerst effiziente Kühlgeräte herzustellen. ProCold, das in Österreich von der Österreichischen Energieagentur betreut wird, wird weiterhin die Nutzung und Entwicklung der effizientesten Geräte unterstützen und dadurch zum Energiesparen und Umweltschutz in ganz Europa beitragen. Alle Gewinner des ProCold Wettbewerbs, sowie viele weitere besonders energieeffiziente Geräte sind auf der Webseite www.b2b.topprodukte.at im Bereich ‘Gewerbliche Kühlung’ zu finden.



topprodukte.at ist ein Service von klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft.



Von der Eiscremetruhe bis zum Getränkekühler - die Gewinner sind...



