Illegale Atom-Subvention von EU für legal erklärt  nur Klagen hilft

Wien – Seit Sommer zeichnet sich ab, dass es einen Deal zwischen Europäischer Kommission und ungarischer Regierung über die Subventionen für den Ausbau des Atomkraftwerks Paks II geben wird, trotz schwerwiegender rechtlicher und wirtschaftlicher Zweifel – die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 warnte deshalb frühzeitig die österreichischen RegierungsvertreterInnen, zusammen mit internationalen Partnerorganisationen. Trotz der heute verkündeten Entscheidung ist GLOBAL 2000 darüber sehr erfreut, dass die österreichischen Bundesregierung eine Nichtigkeitsklage gegen die Fehlentscheidung der EU-Kommission prüft. ‘Wir begrüßen das klare Auftreten der Regierung gegen diesen erneuten nukleare Fehlschlag der Kommission’, betont Dr. Reinhard Uhrig, Atomsprecher von GLOBAL 2000. ‘Nur Klagen hilft gegen krumme Deals: Wie schon gegen den illegalen Geldregen über Hinkley Point in Großbritannien klagt Österreich auch gegen die wettbewerbsverzerrenden Atom-Subventionen in Ungarn, die den Ausbau von erneuerbaren Energien in Europa gefährden würden.’



