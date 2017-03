© Kaco new energy / Vertragsunterzeichnung in Neckarsulm 300 Megawatt: Ein Großauftrag über Solarwechselrichter 7.3.2017 KACO new energy und DNE Solar schließen Rahmenliefervertrag über Stringwechselrichter für Südkorea





Neckarsulm – Die KACO new energy GmbH aus Neckarsulm und das südkoreanische Handels- und EPC-Unternehmen DNE Solar Ltd. bekräftigen ihre lange Partnerschaft mit einem Großauftrag: Der Wechselrichterhersteller wird Geräte mit insgesamt 300 Megawatt Leistung in das asiatische Land liefern.



DNE Solar wird ausschließlich Stringwechselrichter beziehen: Den Löwenanteil machen dabei die wandhängenden Geräte blueplanet 20.0 TL3 INT und 50.0 TL3 INT aus sowie der Powador 60.0 TL3 Standwechselrichter. Ihr Einsatz ist vor allem für gewerbliche Solardächer und Solarparks im Kraftwerksmaßstab geplant.



‘Durch unsere große Leidenschaft für erneuerbare Energien und die kompromisslose Betonung von Service und Support hat sich DNE Solar einen festen Platz in Südkorea erarbeitet. Als Pionier der Wechselrichtertechnologie mit langer ‚Made in Germany‘ Tradition passt KACO new energy gut zu unserem kundenorientierten Handeln. Ich bin deshalb sicher, dass wir mit dieser Partnerschaft den eingeschlagenen Weg fortsetzen werden. Südkorea strebt stark nach Energieunabhängigkeit und einen vielseitigen Energiemix; das eröffnet den Beteiligten große Möglichkeiten, den Solarmarkt zu entwickeln und zu gestalten’, sagt David Kim, CEO von DNE Solar Ltd.



David Mabille, CSO von KACO new energy, fügt hinzu: ‘Wir sind sehr froh, dieses Abkommen mit DNE Solar zu schließen. Es ist das Ergebnis unseres aufrichtigen Engagements auf dem südkoreanischen Solarmarkt und der langen Partnerschaft mit DNE Solar, die über viele Jahre gereift ist. Als einer der ältesten und bedeutendsten Vertreter der Solarenergie in Südkorea, ist das Unternehmen tief im lokalen Markt verwurzelt. Es hat sich ein umfassendes Wissen über die technischen und gewerblichen Bedürfnisse seiner Kunden erworben und kann Lösungen für alle Anforderungen an erneuerbare Energien und Speicher bieten."





