Wien: Lebenswerter Tourismus ist nachhaltig 5.3.2017 Was denken die BewohnerInnen über Wien und Tourismus- Lebenswerte Stadt im Mittelpunkt - Verstärkung des Tourismus abseits der Hauptsehenswürdigkeiten sinnvoll





© Wolfgang J. Pucher oekonews/ Pressegespräch in Wien © Wolfgang J. Pucher oekonews/ Tourismusdirektor Norbert Kettner

Wien - ‘Nur eine Stadt, die gut zu ihren BewohnerInnen ist, ist auch gut zu ihren Gästen’, so bringt Tourismusdirektor Norbert Kettner die Motivation hinter der repräsentativen Befragung zur Tourismusgesinnung der Wiener Bevölkerung auf den Punkt. ‘Städte stehen vor der Herausforderung, lebenswert für BewohnerInnen, liebenswert für Gäste und profitabel für Unternehmen zu sein, wie die KollegInnen von Amsterdam Marketing einmal sehr treffend formuliert haben. Wertschätzung des Tourismus bei der lokalen Bevölkerung ist heute, wo jährlich über eine Milliarde Menschen ins Ausland reisen, ein Qualitätsfaktor. Er funktioniert nur dann, wenn sie ihn als positiven Beitrag zum Wertschöpfungsprozess wahrnimmt. Der WienTourismus will sicherstellen, dass der Tourismus weiterhin einen po Beitrag zur Entwicklung der Stadt leistet.’





Im Rahmen der Tourismusstrategie 2020 will Wien 18 Millionen Gästenächtigungen erreichen. Eine brandaktuelle Untersuchung zeigt: Die WienerInnen tragen dieses strategische Wachstumsziel mit, mehr als drei Viertel (77 %) bewerten es positiv.



2016 wurden mit 6,9 Mio. Ankünften und 14,96 Mio. Nächtigungen je ein Viertel mehr gezählt als noch fünf Jahre zuvor – die positive Einstellung der Wiener Bevölkerung zum Tourismus hat sich gegenüber früheren Untersuchungen nicht signifikant verändert: Die überwiegende Mehrheit (92 %) findet, dass Wien für TouristInnen im Sommer wie im Winter eine tolle Stadt ist. 90 % sind davon überzeugt, dass Wien, seine EinwohnerInnen sowie Unternehmen vom Tourismus profitieren.

Dass Wien für Reisende attraktiv ist, macht 82 % zu stolzen BewohnerInnen. Die Frage, ob sie sich durch TouristInnen im Alltag gestört fühlten, verneinen ebenfalls 82 %.



Eine große Mehrheit der Befragten (89 %) bestätigt, dass Wiens Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und bezeichnen ihn als Erfolgsgeschichte. Zwei Drittel (67 %) erkennen den Beitrag zum Wohlstand durch den Tourismus, 64 % der Befragten sind der Meinung, dass der Tourismus in Wien ein attraktives Arbeitsumfeld darstellt.



‘Wiens Tourismuswirtschaft erbringt jährlich über 4 Milliarden Euro an Wertschöpfung, mit einem Beitrag von rund 5 % zum Bruttoregionalprodukt, und bietet 90.000 Menschen einen Arbeitsplatz. Das Bewusstsein, dass der Tourismus der Allgemeinheit nutzt und einen Wirtschafts- und Wohlstandsfaktor bedeutet, ist in der Wiener Bevölkerung stark verankert. Nach dem Motto ‚Tu Gutes und sprich darüber‘ wollen wir dieses Verständnis weiter vertiefen, weil Tourismus einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität der Stadt leistet, was schlussendlich Grundlage für eine positive Tourismusgesinnung darstellt’, ist Kettner überzeugt.



