© Wolfgang J.Pucher oekonews/ Laden eines Elektroautos E-Mobilität ist ein Hit: Österreich an EU-Spitze 5.3.2017 Die Neuzulassungen für E-Fahrzeuge haben sich von 2014 bis 2016 jährlich verdoppelt





© Wolfgang J.Pucher oekonews/ Minister Rupprechter © Wolfgang J.Pucher oekonews/ Der Geschäftsführer des Klimafonds, Ingmar Höbarth, beim Pressegespräch © Wolfgang J.Pucher oekonews/ Pressegespräch in Wien zum Thema E-Mobilität

Wien - Österreich wurde 2016 mit 3.826 neuen Elektro-Autos (+ 128,1% im Vergleich zu 2015) und einem Anteil von 1,2% der Neuwagen-Zulassungen Nummer 1 aller EU-Länder. Ein wesentlicher Beitrag dazu kam auch durch das von 2008 bis 2016 laufende Förderprogramm ‘Modellregionen Elektromobilität’ des Klima- und Energiefonds.



Um Österreichs Spitzenposition langfristig zu sichern, konzentriert sich das neue Förderprogramm ‘E-Mobilität in der Praxis’ darauf, Hürden der Marktdurchdringung zu beseitigen und Bewusstsein zu schaffen.



Seit 2008 wurden sieben Modellregionen für Elektromobilität in Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt, in Niederösterreich und Vorarlberg und österreichweit durch die Post, aufgebaut. Ziel war, verschiedene Systeme zu testen, E-Mobilität im Alltag zu verankern und damit eine solide Basis für eine möglichst breite Ausrollung zu schaffen. Mit zahlreichen Initiativen rund um Fahrzeuge, Infrastruktur, Geschäftsmodelle und Vertrieb gelang es, rund 2.000 neue E-Fahrzeuge (PKW) direkt in den Modellregionen zu initiieren und etwa 3.000 Ladepunkte zu installieren. Insgesamt unterstützte das BMLFUW über den Klima- und Energiefonds den Aufbau der Elektromobilität in den Modellregionen mit rund 21 Mio. Euro.



