© ORF/Pressefoto Neumayer/Mike Vogl - Preisverleihung an die dritten Klassen der Neuen Mittelschule Weißenbach an der Enns Österreichischer Klimaschutzpreis Junior 2017 ausgeschrieben 4.3.2017 Einreichen bis 22. Mai auf www.klimaschutzpreis.at





Wien - Der ORF und das Umweltministerium schreiben zum sechsten Mal den Österreichischen Klimaschutzpreis Junior aus. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren werden eingeladen, ihre Klimaschutzprojekte bis 22. Mai 2017 auf www.klimaschutzpreis.at einzureichen.



Mitmachen können Schülerinnen und Schüler, Klassen, Schulen, Jugendgruppen sowie Mitglieder von Vereinen und öffentlichen Institutionen mit Sitz in Österreich. Die vier herausragendsten Projekte, die die Teilnehmer zu offiziellen ‘Österreichischer Klimaschutzpreis Junior – Sieger 2017’-Titelträgern machen, werden von einer Fachjury ausgewählt und im ORF-Servicemagazin ‘heute konkret’ (Mo–Fr, 18.30 Uhr, ORF 2) im Juni dem Publikum zur Abstimmung vorgestellt. Zu gewinnen gibt es eine Siegesfeier zum Schulschluss, einen Sachpreis und Urkunden.



ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: ‘Der Österreichische Klimaschutzpreis Junior beweist jedes Jahr aufs Neue: Die Jüngsten haben oft die besten Ideen! Auch in diesem Jahr rechnen wir wieder mit vielen kreativen Einreichungen. Die herausragendsten Projekte werden in ORF-Programmen wie ,okidoki‘ und ,heute konkret‘ österreichweit vorgestellt, um Bewusstsein für diese wichtige Thematik zu schaffen und möglichst viele Menschen zu motivieren, sich daran ein Beispiel zu nehmen.’



Umweltminister DI Andrä Rupprechter: ‘Der Österreichische Klimaschutzpreis Junior bietet Kindern und Jugendlichen die ideale Bühne für nachhaltige Projekte. Deshalb lade ich auch heuer wieder junge, kreative Klimaschützerinnen und Klimaschützer ein, mitzumachen. Ich bedanke mich bereits jetzt für die zahlreichen Projekte, die zum Klimaschutz beitragen und zum Mitmachen motivieren.’



Prominente Mitglieder der Jury sind auch heuer wieder ‘Soko Donau’-Darstellerin Lilian Klebow und ‘okidoki’-Moderator Robert Steiner. Weitere Mitglieder sind Martina Schuster, Energieexpertin im Umweltministerium, Heidi Huber, Geschäftsführerin des Forums Umweltbildung, Ernst Schwarz, ORF-Redakteur, sowie die Band iBROS, die neben der Bloggerin Madeleine Daria Alizadeh (dariadaria) auch als Promipaten für den Österreichischen Klimaschutzpreis Junior fungieren.



Medial getragen wird der Österreichische Klimaschutzpreis Junior unter anderem vom ORF-Kinderprogramm ‘okidoki’ und dem ORF-Servicemagazin ‘heute konkret’. Der Startschuss der Berichterstattung fällt am Freitag, dem 3. März, um 18.30 Uhr in ORF 2 in ‘heute konkret’. Das ORF-Servicemagazin stellt vom 12. bis 16. Juni die vier Finalisten des Österreichischen Klimaschutzpreises Junior vor, zeigt am 16. Juni eine Zusammenfassung und lädt das Publikum zur Abstimmung ein. Weitere Informationen zum Österreichischen Klimaschutzpreis Junior sind auf klimaschutzpreis.at abrufbar.



Der Österreichische Klimaschutzpreis Junior wurde von Umweltministerium und ORF im Jahr 2012 anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des Österreichischen Klimaschutzpreises ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr wurde das Projekt ‘Solarhaus im Schulhof’ der Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen der Neuen Mittelschule Weißenbach/Enns (Steiermark) durch die TV-Telefon-, Internet- und Facebookabstimmung und die Bewertung der Jury zum ‘Klimaschutzpreisträger Junior 2016’ bestimmt.



Die Ausschreibung für den Österreichischen Klimaschutzpreis für Unternehmen, Organisationen, Vereine, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen erfolgt im Juni 2017.



www.klimaschutzpreis.at





Artikel Online geschalten von: / holler /