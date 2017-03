© moses - pixabay.com / Ölplattform Sinnvoll Heizen: Abschied von Öl unausweichlich 4.3.2017 Klima und Arbeitsmarkt leiden unter Ölheizungen, Ausland profitiert vom Energieimport





Wie die Österreichische Energieagentur im Energiepreisindex (EPI) bestätigt, kostete Heizöl 2016 im Vergleich zum Vorjahr 14 Prozent weniger. Gegenüber 2014 konnten Haushalte beim Füllen eines 3.000-Tanks durchschnittlich rund 800 Euro sparen. So billig war der fossile Brennstoff seit zwölf Jahren nicht. Diese Entwicklung führt zulasten der Umwelt dazu, dass viele Verbraucher weiterhin auf Heizöl vertrauen. Dabei wäre ein Umstieg sowohl für das Ökosystem als auch für die Wirtschaft in Österreich elementar.



Fragwürdige Ölbohrungen stehen zwar in der Kritik der Öffentlichkeit, doch die Nachfrage nach Öl bleibt. Die aktuellen Entwicklungen am Ölmarkt bescherten den Ölheizern zudem günstige Preise für den Brennstoff ihrer Wahl. Die Ersparnis von mehreren hundert Euro dürfte einige Hauseigentümer dazu veranlassen auch künftig mit Öl zu heizen. Diese Entscheidung belastet das Klima und den inländischen Arbeitsmarkt. Durch den hohen Bezug fließt nach wie vor viel Geld ins Ausland, Ölscheichs und Oligarchen profitieren. Mit clever platzierten Verkaufsmaschen wird die Ölheizung noch immer schöngeredet, um die Energiewende aufzuhalten und den Mineralölhandel anzukurbeln. Doch die Technik ist längst nicht mehr up to date . Mittlerweile gibt es eine überzeugende Auswahl an ökologisch sinnvolleren Alternativen wie emissionsarme Biomasseheizungen, hocheffiziente Wärmepumpen und modernste Nahwärmepumpen.



Alle genannten Heizsysteme sind im Bereich Preis-Leistung und Effizienz weitaus überzeugender als Ölheizungen. Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreichs, bestätigte in einer bei Börse Social Network veröffentlichten Pressemeldung, dass in Österreich die besten Logistik- und Kesselsysteme für Biomasseheizungen der ganzen Welt verfügbar seien. ‘Diese und andere nachhaltige Heizsysteme helfen beim Klimaschutz, reduzieren unsere Importabhängigkeit und halten Wertschöpfung im Inland’, so Schultes. Ölheizungen seien hingegen nicht mit den Klimaschutzinteressen vereinbar. Lange bevor die Ölreserven zur Neige gehen, wird das nach Meinung des LK Österreich-Präsidenten teuer, da sich Österreich mit der Unterschrift des Pariser Klimavertrags verpflichtet hat, sich bis zum Jahr 2050 von der ‘klimaschädlichen Verbrennung fossiler Energie’ zu verabschieden.



Die österreichische Forstwirtschaft wird von Schultes gelobt. In den vergangenen 300 Jahren sei die Waldbewirtschaftung und der Bestand deutlich optimiert worden, sodass die notwendigen Brennstoffe bereitgestellt werden könnten. Jährlich würde der heimische Wald ‘um die Fläche von 5.500 Fußballfeldern’ wachsen. Mit dem Umstieg von Öl auf Biomassesysteme könne die Wertschöpfung in Österreich gesichert und wertvolle Arbeitsplätze geschaffen werden.



Vorsicht bei alter Technik



Damit der Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme gelingt, sind moderne Gerätschaften und Systeme entscheidend. Wie der Klimaexperte des Umweltbundesamtes, Jürgen Schneider, auf Anfrage von meinbezirk.at erklärt, könnten alte Holzöfen die Feinstaubbelastung erhöhen. "Vor allem alte Holzöfen in Kombination mit falscher Bedienung können richtige Feinstaubschleudern sein", so Schneider. Unter anderem sei es möglich, erhöhten Feinstaubemissionen mit modernen Pelletöfen vorzubeugen. Die CO2-Emissionen seien gegenüber Ölheizungen deutlich geringer. Beide Werte sind laut Schneider wichtige Indikatoren für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit eines Heizsystems.



Infrarot und Ökostrom



Beziehen Haushalte , können mobile Heizgeräte eine weitere sinnvolle Investition sein. Der Markt stellt inzwischen sparsamste Produkte zur Verfügung, die nicht nur als Frostwächter oder zum flexiblen Beheizen selten genutzter Räumlichkeiten ideal sind. Effiziente Gerätschaftaen kommen als Ganzraumheizung in Frage und können in sämtlichen Wohnräumen ein komfortables Raumklima erzeugen. Der auf Deutschland und Österreich spezialisierte Fach-Onlineshop Heizstrahler-Direkt präsentiert beispielsweise Heizstrahler von verschiedenen Marken, darunter Solamagic. Das mitteständische Unternehmen mit Sitz in Deutschland entwickelt modernste Infrarot-Heizstrahler, welche sich über Applikationen mit Mobilgeräten komfortabel steuern lassen. Die Geräte Made-in-Germany zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz aus. Die Infrarotstrahlung, welche der natürlichen Sonnenstrahlung nachempfunden ist, gewährleistet ein angenehmes Wärmeempfinden. Gegenüber herkömmlichen Heizkörpern beruht das Prinzip bei Infrarot auf dem Erwärmen von Körpern. Das Raumklima ist, da die Luftfeuchtigkeit nahezu gleichbleibt, deutlich behaglicher, die Luft wird weniger ausgetrocknet. Aufgrund der geringen Luftbewegung ist außerdem die Staubaufwirbelung im Gegensatz zu klassischen Heizsystemen geringer. Für Allergiker stellen Infrarot-Heizungen daher eine vorteilhafte Lösung dar.



Damit derartige Heizungen zu 100 Prozent umweltfreundlich betrieben werden, sind Ökostrom-Tarife unverzichtbar.Das Burgenland arbeitet bereits am Ausbau der Ökostrom-Produktion, um dem prognostizierten 15- bis 20-prozentigen Anstieg des Stromverbrauchs bis 2050 gerecht zu werden. Energie Burgenland Chef Michael Gerbavsits hat in Eisenstadt gegenüber Journalisten festgestellt, dass an einem breiteren Ökostromausbau in Österreich ‘kein Weg vorbei’ führe. 300 Millionen Euro würden an Investitionsvolumen bereitstehen. Jetzt müssten mit der Novelle des Ökostromgesetzes nur noch die Voraussetzungen geschaffen werden. "Die Rahmenbedingungen auf den Energiemärkten seien angesichts sinkender Strompreise "herausfordernd". Man brauche dringend die kleine Novelle des Ökostromgesetzes sowie die "große" Novelle bis Jahresende", fasst Die Presse online zusammen.



Die sinkende Tendenz des Strompreisindex lässt sich anhand der Grafik der Österreichischen Energieagentur nachvollziehen. 2016 zogen die Strompreise gegenüber dem Vorjahr mit 1,1 Prozent jedoch leicht an. Für März 2017 geht die Energieagentur von einem Anstieg von 1,8 Prozent im Vergleich zum Februar aus.



