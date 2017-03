© oekonews / Eine ganze Armee von Tesla Model S Tesla: Gleich drei neue Gigafactories geplant 3.3.2017 Die Standorte wurden noch nicht genannt, sie sollen noch heuer bekannt gegeben werden





Bereits im Vorjahr kündigte Tesla CEO Elon Musk an, dass der Bau weiterer Fabriken geplant sei. In einem Brief an die Aktionäre wurde diese Aussage nun auch schriftlich gemacht. Gleichzeitig soll der Ausbau für Elektrofahrzeuge voran gehen und mit der Produktion der PV-Dachsteine begonnen werden.





Artikel Online geschalten von: / holler /