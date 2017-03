© Lebensministerium Acht Umweltzeichen für Öko-Vorbildbetriebe 4.3.2017 Schon mehr als 4.000 Produkte tragen das ökologische Güte-Siegel





Wels - Im Rahmen der Energiesparmesse Wels zeichnete Bundesminister Andrä Rupprechter am Freitag, acht ökologisch vorbildliche Unternehmen aus und verlieh ihnen das Österreichische Umweltzeichen.



‘Umweltzeichen-Betriebe sind Vorreiter im Umwelt- und Klimaschutz. Sie haben erkannt, dass sich Ökonomie und Ökologie nicht ausschließen und verbinden Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit dieser Auszeichnung zeigen wir, dass das Engagement vieler Unternehmen weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht’, erklärte Rupprechter.



Seit über 25 Jahren ist das Österreichische Umweltzeichen eine verlässliche Orientierungshilfe beim umweltfreundlichen Einkauf. Dieses Siegel erhalten nur jene Produkte und Dienstleistungen, die den strengen Öko-Auflagen entsprechen. Für 80 Produktgruppen wurden mit Umweltzeichen-Richtlinien ökologische Standards gesetzt – eine wertvolle Orientierungshilfe für Konsumentinnen und Konsumenten.



‘Insgesamt sind es schon 977 Lizenznehmer – diese Zahl unterstreicht die dynamische Entwicklung und hohe Akzeptanz des Österreichischen Umweltzeichens. 415 Betriebe erwirtschaften mit rund 4.295 Produkten einen jährlichen Umsatz von 945 Millionen Euro’, betonte Rupprechter die positive Tendenz. Im Tourismus weisen aktuell 367 Tourismusbetriebe (Hotels Campingplätze und Schutzhütten) dieses Öko-Label auf.



Neue Umweltzeichen-Betriebe



Folgende Unternehmen wurden am Freitag mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Produkte ausgezeichnet:



Factory punkt Werbeagentur GmbH

4050 Traun

gemäß UZ-Richtlinie ‘Druckerzeugnisse’



Sommerauer SL-Technik GmbH Biomasse-Heizanlagen

5120 St. Pantaleon

gemäß UZ-Richtlinie ‘Holzheizungen’



STIA Holzindustrie GmbH ‘Admonter’

8911 Admont

gemäß UZ-Richtlinie ‘Holzwerkstoffe’ und ‘Fußbodenbeläge’



Tischlerei Holz in Form

5330 Fuschl am See

gemäß UZ-Richtlinie ‘Möbel’



Tischlerei Wallinger GmbH & Co KG

5423 St. Koloman

gemäß UZ-Richtlinie ‘Möbel’



Linz Energieservice GmbH - LES

4020 Linz

gemäß UZ-Richtlinie ‘Energie Contracting’



Rabmer GRUPPE, Zweig: GreenTech GmbH

4203 Altenberg

gemäß UZ-Richtlinie ‘Energie- und wassersparende Hand- und Kopfbrausen’



Folgender Betrieb hat das Österreichische Umweltzeichen für Tourismus erhalten:



Livingbistro event- und messecatering gmbh

4600 Wels

gemäß UZ-Richtlinie ‘Tourismusbetriebe und Freizeitwirtschaft/Gastronomie und Eventcatering’



Näheres unter www.umweltzeichen.at





