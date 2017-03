© Landoelinschinger / Energiegenie-Verleihung in Wels Die Energiesparmesse 2017 zeigt Neuheiten aus dem Bereich erneuerbare Energien 4.3.2017 Batteriespeicher, innovative Holzheizsysteme, neueste Photovoltaikentwicklungen und mehr





Wels- In einem Rückblick zeigte Messepräsident Hermann Wimmer in seiner Begrüßung die beeindruckende Entwicklung der Energiesparmesse auf: 1985 startete man mit 30 Ausstellern auf 600 m². Heuer sind 821 Aussteller auf 64.450 m² Bruttoausstellungsfläche auf der international beachteten Vorzeigemesse in Wels vor Ort.



Wimmer verlieh im Rahmen der offiziellen Eröffnung den Ehrenring der Messe Wels an den Welser Bürgermeister Dr. Andreas Rabl. Dieser bedankte sich für die höchste Auszeichnung des Unternehmens, dessen Weg zur Top-Position unter Österreichs Messegesellschaften er bis April 2016 als langjähriges Aufsichtsratsmitglied maßgeblich mitgestaltet hat. Für ihn liegt das Erfolgsgeheimnis der Energiesparmesse in der Formel: Interessierte Konsumenten + Unternehmen, die Lösungen anbieten + das Know-how der nationalen und internationalen Experten in Kongressen und Vorträgen.



Für Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner und Wohnbaureferent ist leistbares Wohnen ein Kernthema, in der Energiesparmesse sieht er einen entsprechenden Konjunkturmotor des Landes. Landesrat Dr. Michael Strugl, MBA hob in seiner Rede den Stellenwert der Technologieführer und international erfolgreichen oberösterreichischen Unternehmen als wichtiges Standbein des Wirtschaftsstandortes OÖ hervor. Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, richtete einen eindringlichen Appell an alle Zuständigen zur Fortführung des Handwerkerbonus. Für Vizekanzler und Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner geht der effiziente Einsatz von Energie Hand in Hand mit der Wettbewerbsfähigkeit, weshalb Energiesparen auch in Zeiten billiger Energie nicht in Frage zu stellen ist. Bundesminister DI Andrä Rupprechter verlieh das Umweltzeichen und den Innovationspreis EnergieGenie 2017. In seiner anschließenden Eröffnungsansprache zur Energiesparmesse 2017 betonte Österreichs Umweltminister die Devise, dass Wirtschaftswachstum, Klimaschutz und Umweltschutz keine Gegensätze sind.





EnergieGenie 2017



