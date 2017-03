© oekonews- Mit dem Tesla Model S unterwegs sein macht Spaß Elektrisch in einem Tag von Holland nach Österreich 2.3.2017 Hansa -Green-Tour kommt mit 25 Elektroautos nach Wels zu den World Sustainable Energy Days





1.000 km an einem Tag - because we can! Heute Nachmittag treffen sie bei der Stadthalle Wels ein.



Die große internationale Energie-Fachkonferenz "World Sustainable Energy Days" des OÖ Energiesparverbandes in Wels punktet mit vielen Highlights und bietet neben Topinformationen zu den Themen Biomassetechnologien, Gebäude- und Energieeffizienztechnologien auch Highttech zum Mobilitätsthema. So reist z.B. eine niederländischen Delegation "alternativ" an: die Strecke von Holland nach Österreich wird mit Fahrzeugen mit Elektro-Antrieben zurückgelegt.



Die Konferenzbesucher, organisiert von der holländischen Firma Hansa Green Tour, sind Unternehmer, Manager großer Baufirmen und Wohnbauträger, Forscher sowie Vertreter öffentlicher Einrichtungen. Auf Grund des beachtenswerten Ereignisses hat sich auch der holländische Botschafter in Österreich angekündigt.

Zum Networking sind ab Hörsching, wo das innovative Logistikunternehmen Schachinger besucht wird, auch einige Mitglieder des Bundesverbands nachhaltige Mobilität mit ihnen unterwegs.



Am Freitag 3. März wird dann bei der internationalen Konferenz ’E-Mobilität & smarte Gebäude’ das Zusammenspiel von Elektromobilität und smarten Gebäuden diskutiert. Zum Thema "E-Auto & Smart Home" gibt es auch vom Land Oberösterreich und seinem Energiesparverband auf der parallel stattfindenden Energiesparmesse (Halle 20) eine Sonderschau.



Die "World Sustainable Energy Days" sind eine der größten jährlichen Konferenzen in diesem Bereich in Europa. Veranstaltet wird die Konferenz vom OÖ Energiesparverband, einer Einrichtung des Landes Oberösterreich.





Artikel Online geschalten von: / holler /