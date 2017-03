© Gerd Altmann / pixabay.com Offener Brief des deutschen Solarfördervereins 1.3.2017 Belgische Schrottreaktoren sind Sicherheitsrisiko





Der SFV wandte sich heute mit einem Offenen Brief an Ministerpräsidentin

Hannelore Kraft und Umweltminister Johannes Remmel des Landes Nordrhein-Westfalen.





Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrter Herr Minister,



Anlass für diesen Brief ist das jüngst im Auftrag des Umweltministeriums

erstellte Gutachten des Büros für Energiewirtschaft und technische Planung

GmbH (BET) und des Instituts für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft

der RWTH Aachen ‘Diskussionsbeitrag zur Stromversorgung Belgiens im Falle

eines Atomausstieges’.

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMV16/4

692|1|01|0





Dieses Gutachten schlägt energietechnische Maßnahmen vor, die die aktuelle Gefahr eines Super-GAUs in den Kraftwerksblöcken Tihange 2 und Doel 3 nicht beseitigen.

Hier wird grob fahrlässig die Bevölkerung einer dicht besiedelten Region in

Gefahr gebracht und deshalb liegt nach unserer Beurteilung eine Notwehrsituation vor, die schärfsten politischen Druck rechtfertigt. Sanktionen jeder Art wären unseres Erachtens notwendig und zulässig, z.B. die Verantwortlichen der belgischen Atomaufsicht zur ‘persona non grata’ erklären, Anrufung des UN-Sicherheitsrates, internationale Verweigerung der

vertraglich zugesagten Lieferungen von Kernbrennstäben nach Belgien.



Der in dem eingangs erwähnten Gutachten vorgeschlagene Bau von 2

Stromleitungen steht hingegen außerhalb jeder Diskussion. Tihange 2 und Doel

3 müssen und können sofort stillgelegt werden! Sie waren ja bereits über

einen Zeitraum von vielen Monaten abgeschaltet, ohne dass es in Belgien zu

Versorgungsengpässen gekommen wäre. Aber selbst wenn sich daraus ernsthafte

Versorgungsengpässe in der belgischen Stromversorgung ergeben würden, selbst

wenn es bisweilen in den verbrauchsintensiven Mittags- und Abendstunden zu

vorübergehenden Stromabschaltungen bei weniger lebenswichtigen

Verbrauchseinrichtungen kommen würde, so ist das immer noch eher zu

verantworten, als ein jahrelanges Warten auf die Fertigstellung von ein oder

zwei zusätzlichen Stromleitungen unter dem Damoklesschwert eines Super-GAUs.



Soweit sich die Aktivitäten des Landes NRW nur gegen den Weiterbetrieb der

beiden Reaktorblöcke mit irreparablen schweren technischen Mängeln richten,

nicht aber gegen die übrigen belgischen AKWs, würden Ihnen die besonnenen

Anhänger der Atom-Technik sogar zustimmen, die ein Versagen ‘ihrer Technik’

ebenfalls fürchten.



Widerstand kommt aber zwangsläufig auf, wenn das Gutachten den Eindruck

vermittelt, dass das Braunkohleland NRW die Angelegenheit dazu nutzt, die

belgische Atomenergie durch Stromlieferungen aus Deutschland zu ersetzen,

wobei doch bekannt ist, dass der deutsche Strommix noch immer zu einem hohen

Prozentsatz aus Fossilstrom besteht, dessen Erzeugung das Klima weiter

schädigt. Die von BET vorgeschlagene Erhöhung des Anteils an Erneuerbaren

Energien ist zahlenmäßig bei weitem nicht ausreichend.



Wir begrüßen dagegen die neue Zielvorgabe für NRW, die wir aus der

Internetseite des Umweltministeriums entnehmen konnten, wonach die

Landesregierung bis 2020 einen Anteil der Windenergie an der Stromversorgung

von 15 % erreichen will. Das bedeutet 12.650 MW Zubau oder 4.200 MW pro

Jahr. Gegenüber dem derzeitigen Tempo von 550 MW im Jahr 2016 wäre das ein

fast achtmal höheres Tempo. Wir begrüßen diese Zielvorgabe, aber wir

vermissen noch die notwendigen wirtschaftlichen Anreize und Fördermaßnahmen

- insbesondere auch Anreize und Fördermaßnahmen zum Bau von modernen

Langzeitspeichern nach dem Power to Gas oder Power to Liquid -System.

Was die beiden belgischen Risse-Reaktoren anbelangt, so bitten wir

insbesondere Sie, Frau Ministerpräsidentin Kraft, dringlich darum, bei der

Bundesregierung alle völkerrechtsmäßig zulässigen Maßnahmen zur sofortigen

und endgültigen Stilllegung einzufordern. Wir haben den Eindruck, dass die

Bundesregierung die Angelegenheit nicht ernst genug nimmt.





Mit freundlichen Grüßen

Im Namen des Vorstandes



Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck

- Geschäftsführer -





