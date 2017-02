© blickpixel- pixabay.com/ Stromnetz Um 1,80 Euro pro Monat erhalten Sie Sicherheit 1.3.2017 Gut, dass sich die Regierung einigen konnte und die kleine Ökostromgesetzesnovelle voranbringt.





Nobert Hummel vom Kompost & Biogas Verband Österreich: "Nach bald vierjährigen Verhandlungen ein wichtiger Schritt für die österreichische Klima- und Energiepolitik. Wenn jetzt noch die von den fossilen Einsagern aus der Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer hineinreklamierten Totalbremsen im Parlament entfernt werden, wird es ein Schritt nach vorne und nicht nach hinten". Nur durch den Weiterbetrieb von Biogasanlagen kann die österreichischen Haushalte und Industrie von den Leistungen von Biogas profitieren:



* 24 Stunden am Tag und 365 Tage pro Jahr Strom, Wärme und Gas in gleicher Qualität direkt ins Haus geliefert

* Der Kosten-Beitrag zur Energiewende bleibt in Österreich

* Der Ausbau der Stromnetze kann reduziert werden

* Keine Mitverantwortung für atomare Unfälle

* Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich.



Bernhard Seidl vom Kompost & Biogas Verband Österreich appelliert daher an die Vernunft: "Erhöhen Sie nicht die Dividenden von internationalen Konzernen sondern ermöglichen Sie das Überleben von kleinen nachhaltigen Energieinitiativen!" Durch die Zwangsabschaltung von Biogasanlagen aufgrund der Blockadehaltung der Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer wird das Vertrauen in die österreichische Klimapolitik massiv geschädigt. Seidl weiter: "Wir brauchen einen Ausbau von erneuerbaren Stromkapazitäten, keinen Rückbau. Vor allem wenn diese auf den Rücken der Pioniere geschieht."



Quelle: Kompost & Biogas Verband Österreich





