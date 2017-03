© kai Stachowiak - pixabay.com / Sport verbindet Eine Mission, die verbindet 3.3.2017 Microsoft ist weltweiter Technologie-Partner der Special Olympics





Wien – Unter dem Slogan #WeAreMore fördert Microsoft als weltweiter Technologie-Partner die Special Olympics, die größte internationale Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung oder Mehrfachbehinderung. Dank der Microsoft Cloud wurde speziell für die World Winter Games in Österreich ein modernes System entwickelt, das Daten in Echtzeit auf mobile Endgeräte überträgt und so einen hoch-komplexen Wettbewerb in acht Sportarten und an vier Austragungsorten parallel möglich macht. Neben der Nutzung von moderner Technologie können die Special Olympics zudem auf finanzielle und ehrenamtliche Unterstützung zählen: Im Rahmen des Corporate Volunteering-Programms nehmen Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter von Microsoft Österreich als ehrenamtliche Betreuer am inklusiven Wintersport-Ereignis teil.



Special Olympics ist die größte internationale Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung oder Mehrfachbehinderung. Weltweit umfasst die Bewegung rund fünf Millionen Athleten in 170 Ländern und 32 verschiedenen olympischen Sportarten. Diese Sportarten und das zugehörige Regelwerk sind dabei so gestaltet, dass möglichst viele Menschen mit intellektueller Behinderung daran teilnehmen und sich ihrer Behinderung entsprechend mit annähernd gleich starken Sportlern messen können. Mit ihrem inspirierenden und vielfältigen Schaffen trifft die internationale Sportbewegung den Geist der Microsoft-Mission: ‘Empower every person on the planet to achieve more’.



Microsoft-Technologie ermöglicht Games-Management in Echtzeit

#WeAreMore: Weltweite Kooperation mit 30 Athleten und Corporate Volunteering



Artikel Online geschalten von: / holler /