© ÖkoFEN/ Geschäftsführer Stefan Ortner präsentiert mit seinem Team die Innovationen bei der Energiesparmesse in Wels Das stromautarke Haus wird Realität 1.3.2017 Kluges System lässt Einfamilienhäuser von der Stromversorgung unabhängig werden





© ÖkoFEN / Die Kunden können sich in Zukunft mit 100 Prozent ökologischer Wärme und selbst produziertem Sonnen- und Pelletsstrom versorgen.

Die Firma ÖkoFEN mit Sitz in Niederkappel/OÖ. ist weltweit als Vorreiter und Spezialist bei der Entwicklung von Pelletsheizungen bekannt. Im vergangenen Jahr präsentierten die Pelletspioniere die Pellets-Brennwerttechnik und den Strom erzeugenden Pelletskessel. Jetzt legen die Mühlviertler noch eins nach: ÖkoFEN bietet ab sofort ein revolutionäres System an, das Einfamilienhäuser unabhängig von der Stromversorgung macht.



Die autonome Versorgung mit ökologischer Wärme und selbst produziertem Strom wird für viele Menschen immer wichtiger. Deshalb wurde zusätzlich zu Pelletskesseln, die mit einem Stirlingmotor für die Stromerzeugung nachgerüstet werden können, ein System entwickelt, das auch Stromspeicher und Photovoltaikanlagen einbindet. Alle Daten von Wechselrichter, Batteriesystem und Heizung werden in der innovativen Regelung mit Online-Wetterdaten verknüpft, verarbeitet und visualisiert. Mit diesem System können sich Eigenheimbesitzer in Zukunft mit 100 Prozent ökologischer Wärme und selbst produziertem Sonnen- und Pelletsstrom versorgen.



‘Wir sind stolz, damit weltweit die einzige Möglichkeit anbieten zu können, das Haus völlig aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Mit dem einmaligen Tanken von Pellets muss das ganze restliche Jahr keine Energie mehr zugekauft werden’, so ÖkoFEN Geschäftsführer Stefan Ortner.



Stromautarkie ist kein Problem



