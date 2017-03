© AIT/ 3D-Visualisierung des berechneten jährlichen flächenspezifischen (Gesamtprimär)energiebedarfs für alle Wohngebäude in Meidling. Die Farben entsprechen den vorgesehenen Energie-Klassen. Vernetzte Ausbildung und Forschung für Smart Cities 2.3.2017 In einem großen EU-Ausbildungsprojekt entwickeln NachwuchsforscherInnen aus ganz Europa Planungstools für die Städte von morgen.





Wien - Im EU-Projekt CI-NERGY beschäftigten sich in den vergangenen drei Jahren elf Doktoranden und drei PostDocs weltweit mit der Entwicklung innovativer Planungstools für nachhaltige urbane Energiekonzepte. Bei einem von AIT organisierten Abschlussevent am 24. Februar an der TU Wien stellten die jungen ForscherInnen die Ergebnisse ihrer Arbeiten vor. Zugleich bot die Veranstaltung einem Fachpublikum die Möglichkeit, sich über die neuesten Erkenntnisse zu informieren und Forschungsbedarf für die Zukunft zu diskutieren.



Interdisziplinäre Ausbildung

Stadtmodelle in 3D



