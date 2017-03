© MA 45 / Wiener Wildnis /MA 45: Mit den Umweltspürnasen die Wiener Gewässer erkunden und erleben! Mit den Umweltspürnasen die Wiener Gewässer erkunden und erleben! 3.3.2017 Kostenlose Workshops für Kids auf der Donauinsel und an Wienerwaldbächen





Wien - Der Frühling steht vor der Tür! Auch auf der Donauinsel und an den vielen Gewässern in Wien erwacht langsam wieder das Leben. Nun starten auch wieder die Umweltspürnasen, ein Umweltbildungsverein, im Auftrag der MA 45 – Wiener Gewässer ihre Angebote für Kids. Bei kostenlosen Workshops und geführten Wanderungen können Kinder und Jugendliche die vielfältige Natur an Wiens Gewässern kennenlernen. Die Angebote richten sich auch an Familien, Schulen und Kindergärten.



Angeboten und finanziert werden diese Aktivitäten von der Fachabteilung MA 45 – Wiener Gewässer im Rahmen ihres Umweltbildungsprogramms. Das Programm läuft bis Dezember 2017.



Vogelarten bestimmen, Schilf- und Wasserbewohner kennen lernen, Frühlingskräuter sammeln



Pro Monat werden mehrere Veranstaltungen angeboten, im Juli und August finden auch Workshops im Rahmen des Sommerferienspiels statt. So gibt es z. B. am 5. März eine Vogelerkundungstour am Wasserpark an der Alten Donau oder am 11. April eine Safari in eine kleine Bucht auf der Donauinsel nahe der Reichsbrücke. Auch an der Liesing, am Wienfluss, am Mauerbach, am Eckbach oder beim Pappelteich laden die Umweltspürnasen zu Workshops in freier Natur ein.



Der Verein Umweltspürnasen-Club



Artikel Online geschalten von: / holler /