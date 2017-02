© Markus Spiske - pixabay.com / Gemüseanbau Leuchtturmprojekt zur Unterstützung der österreichischen Landwirtschaft 27.2.2017 Nach Bienen, Gesundheit und Klimaneutralität widmet Hofer im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative „Projekt 2020“ sein neues Leuchtturmprojekt „Genuss aus eigener Hand - Gemeinsam für Lebensmittel mit Kultur“ der Landwirtschaft, ihren Erzeugern, ihren P





Sattledt- Das Ziel ist aufzuzeigen, woher Lebensmittel kommen, wie sie produziert werden und wie man mit einfachen Mitteln selbst zum (An-) Bauer wird.



Obst und Gemüse aus dem Mostviertel, Milch aus den Kitzbüheler Alpen, Getreide aus dem Machland und Fleisch aus verantwortungsvoller regionaler Haltung: Österreichs Landwirtschaft gehört zu den besten der Welt und sorgt für den Erhalt der Natur mit ihrer reichen Arten- und Sortenvielfalt. In den letzten zehn Jahren mussten jedoch jährlich mehr als 2.000 Landwirte ihren Hof aufgeben, ihre Betriebe verkaufen oder verpachten. Da jeder Einzelne dazu beitragen kann, diesen Kurs zu ändern und weil nachhaltige Ernährung mit dem Bewusstsein für die Umwelt und den Wert der Lebensmittelerzeugung beginnt, widmet Hofer im Rahmen des Leuchtturmprojektes das Jahr 2017 diesem Thema.



Bei Hofer stammt ein sehr großer Teil des Lebensmittelsortiments aus Österreich. In manchen Bereichen ist der Österreich-Anteil besonders hoch: sämtliche Frischeier, nahezu 90 % der Backwaren und über 70 % der Fleisch- und Wurstwaren kommen aus Österreich. Rund 90 % des Einkaufsvolumens bei Milchprodukten wie Trinkmilch, Schlagobers, Naturjoghurt, Sauerrahm, Topfen und Butter entstammt heimischer Landwirtschaft, sowie in der jeweiligen Saison nahezu sämtliches national verfügbares Obst und Gemüse und alle Produkte der Bio-Linie ‘Zurück zum Ursprung’.



Hofer möchte als einer der größten Lebensmittelhändler den Bauern auch in Zukunft ein verlässlicher Partner sein. Mit vielen verbindet das Unternehmen bereits eine jahrzehntelange Partnerschaft. Besonders mit ‘Zurück zum Ursprung’ schafft Hofer einen echten Mehrwert für Bauern, Umwelt und Tiere, sichert faire Bezahlung und damit eine Zukunftsperspektive für viele Regionen. Hofer-Kunden können dank dem Know-How der Ursprungs-Bauern aus jährlich über 400 nachhaltigen Bio-Lebensmitteln wie Getreide, Obst und Gemüse, Eier, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukten wählen. Und das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut. Generaldirektor Günther Helm über das neue Projekt: ‘Mit ‚Genuss aus eigener Hand‘ möchten wir das Bewusstsein für die Bedeutung der Landwirtschaft stärken. Die Werte Nachhaltigkeit, Transparenz, Fairness und ein starker Österreich-Bezug haben für uns Priorität. Diesen Weg werden wir verstärkt fortsetzen und die lokale Landwirtschaft mit ihren Frischeprodukten und deren umweltgerechter Herstellung unterstützen.’



Ideenwettbewerb: 50.000 Euro für kreative Stadtgärten

FairHOF: Fair zum Bauern. Fair zum Tier.



