© Gloria Liuni - pixabay.com / PV-Anlagen Spanien: 55 Megawatt neu installierte Solarleistung im Jahr 2016 2.3.2017 Wie der spanische Solarenergieverband mitteilt, sind die Projekte vor allem für die Landwirtschaft errichtet worden





Der sapnische Solarenergieverbandes UNEF (Unión Española Fotovoltaica) hat nun seinen Zahlen für das Jahr 2016 veröffentlicht. Danach wurden Photovoltaikkraftwerke mit einer Leistung von rund 55 Megawatt in Spanien im Vorjahr neu installiert. Der Großteil der neuen PV-Anlagen ist jedoch für die Stromerzeugung in landwirtschaftlichen Betrieben im Einsatz und wurde nicht an das Stromnetz angeschlossen. Dies ist ein Anstieg von rund 1,12 Prozent im Vergleich zu Vorjahr.



Quelle: unef.es





Artikel Online geschalten von: / holler /