© Smartflower Österreichisches Solarsystem wird zum Internethit! 1.3.2017 Mit einem auf Facebook geposteten Video verwandelte sich die österreichische Firma smartflower energy technology über Nacht zum Internethit.





Wien - Innerhalb weniger Stunden erreichte das Video Millionen von Facebook-Usern – nach weniger als eine Woche kann das Video mehr als 72 Millionen Clicks, 1,5 Millionen Shares und 350.000 Kommentare für sich verbuchen.



In der Zwischenzeit verzeichnet das Video 79 Millionen Aufrufe und und wurde über 1,6 Millionen Mal geteilt.



Link zum Facebook Post von Tech Insider:

www.facebook.com/techinsider/videos



Das preisgekrönte, patentierte smartflower All-in-One Solarsystem ist seit 2014 auf dem europäischen Markt erhältlich. Seitdem wurden mehr als 1.000 Anlagen bei Privathaushalten und Unternehmen in 20 verschiedenen Ländern installiert. Das außergewöhnliche Design spricht die Kunden an: Die Anlage entfaltet ihre Solarpaneele auf einer Fläche von 18m2 und folgt im Tagesverlauf der Sonne – dadurch wird ein Maximum an Ertrag erzielt. Der Eigennutzungsgrad der smartflower liegt bei 60 Prozent, mit Batteriespeicher sogar bei mehr als 90 Prozent. Eine vergleichbare Aufdachanlage schafft weniger als 30 Prozent. Das smartflower System liefert 4.000 kWh pro Jahr und deckt damit den durchschnittlichen Strombedarf eines mitteleuropäischen Haushalts ab. Die gewonnene Energie kann darüber hinaus in Batterien gespeichert werden – dies erlaubt den Kunden, netzunabhängig zu agieren.





Artikel Online geschalten von: / holler /