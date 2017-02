© klima:aktiv mobil-Strasser Robert / klima:aktiv mobil Partner Fahrschule Skarabela. Ist eine Fahrschulausbildung mit Verbrennungsmotoren noch zukunftsfähig? 27.2.2017 Analyse bei Fahrschule Easy Drivers – Skarabela zeigt: Fahrschulausbildung ist mit rein elektrischem Fuhrpark möglich





Ist eine Fahrschulausbildung mit Verbrennungsmotoren in Zeiten, in denen mehrere Großstädte und Länder ein Verbot von Verbrennungsmotoren beschließen, noch der Zeit entsprechend? Dieser Frage ging die Fahrschule Easy Drivers – Skarabela aus Groß-Enzersdorf nach und ließ ihren Fuhrpark von den Energie Ingenieuren mit der electricfleet-Analyse auswerten. Insgesamt wurden 184 Ausbildungsfahrten im Zeitraum vom 27.12.2016 bis 09.01.2017 mit einer gesamten gefahrenen Strecke von 6.118 km und fünf Fahrzeugen aufgezeichnet. Das Ergebnis: Ohne die gesetzlichen Rahmenbedingungen wäre es möglich, den kompletten Fuhrpark durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen und so nachhaltig und zukunftsorientiert auszubilden. Dadurch könnten außerdem noch 50 Prozent der Kraftstoffkosten eingespart und 34 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden werden. Nötig wären dafür zwei Ladestandorte.



Aktuelle Gesetzeslage versus zukunftsorientierte Elektromobilität

Ergebnis der Analyse: Moderne Elektrofahrzeuge könnten Verbrennungsfahrzeuge in der Fahrschulausbildung ersetzen

Über Fahrschule Easy Drivers Skarabela

GastautorIn: Katharina Skarabela für oekonews.

