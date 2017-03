© oekonews 174 Millionen Euro in die Energieeffizienz öffentlicher Gebäude investiert 2.3.2017 Europäisches Projekt treibt Energiespar-Contracting voran - EnPC-INTRANS erfolgreich beendet.





Energiespar-Contracting für öffentliche Gebäude wird immer bekannter. Die breitere Anwendung des Effizienzinstrumentes ist jetzt auch im östlichen Teil der Europäischen Union vorangekommen. In dem Projekt EnPC-INTRANS haben Experten aus neun Ländern in den vergangenen zwei Jahren den Aufbau von Know-how auf Anbieterseite und bei Projektsteuerern unterstützt sowie die Nachfrage bei Kommunen erhöht. Auf deutscher Seite waren die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) beteiligt.



Das Ergebnis des im Februar 2017 abgeschlossenen multinationalen Vorhabens: Informations- und Schulungsmaterialien, Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 3.000 Teilnehmern und die aktive Verbreitung von Geschäftsmodellen, die den unterschiedlichen Handlungsbedarf in öffentlichen Liegenschaften berücksichtigen. 27 Verträge mit Investitionen in Höhe von 174 Millionen Euro wurden in Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowenien und der Ukraine angestoßen. 20 weitere Verträge befinden sich in Vorbereitung. Informationen zum Projekt: www.enpc-intrans.eu.



Die Sanierungen wurden an unterschiedlichen öffentlichen Gebäuden, von großen Universitäten oder Krankenhäusern bis hin zu Verwaltungsgebäuden, Schwimmbädern, Schulen und Kindergärten durchgeführt. Es werden Energieeinsparungen im Strom- und Wärmesektor von bis zu 80 Gigawattstunden pro Jahr erwartet, das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von 20.000 bis 25.000 Privathaushalten in Deutschland.

Kostenfreie Schulungsmaterialien



Eigentümern öffentlicher Liegenschaften fehlen oftmals die finanziellen Mittel für gewünschte Energieeffizienzmaßnahmen. Die Kooperation mit fachkundigen Contractoren im Rahmen von Energiespar-Contracting kann helfen, dieses Hindernis zu überwinden und Vertrauen in dieses europaweit trotz aller Fortschritte noch zu wenig genutzte Modell zu schaffen.



Ein Mittel dazu sind gut verständliche Schulungs- und Informationsmaterialien. Sie tragen maßgeblich zu mehr Vertrauen in dieses Modell bei. Die in EnPC-Intrans erstellten Unterlagen erläutern beispielsweise den grundlegenden Mechanismus des Energiespar-Contractings und berichten von erfolgreichen Praxisbeispielen sowie Geschäftsmodellen.



Die KEA erarbeitete mit ihren Partnern auch ein Berechnungs-Tool für eine grobe Eignungsbewertung potenzieller Projekte auf Basis einer kapitalwertbezogenen Cash-Flow-Bilanzierung. Entscheidungsträger, Kommunalverwaltungen und Projektsteuerer können das Tool nutzen, um auf Basis kalkulierter Energieeinsparungen, geschätzter Investitionskosten sowie mehrerer Finanzierungsvarianten einen groben Eignungstest für ihre Projekte durchzuführen.



Individuelle Geschäftsmodelle entwickelt



