© NuernbergMesse / Thomas Geiger - Spannende Einblicke auf der Biofach BIOFACH und VIVANESS 2017: Voller Erfolg für Bio und Vielfalt 26.2.2017 Weiterhin auf Erfolgskurs: 2.785 Aussteller - Kongressschwerpunkt: Vielfalt und Verantwortung „Bio schafft Zukunft“: Deutschland als Land des Jahres





© NuernbergMesse/Thomas Geiger - Vielfalt an Biolebensmitteln auf der Biofach © NürnbergMesse/FrankBoxler -Vielfalt in vielen Bereichen

Vom 15. bis 18. Februar 2017 versammelten sich zu BIOFACH, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und VIVANESS, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik, vom 15. bis 18. Februar 2017 insgesamt 2.785 Aussteller aus 88 Ländern. Der internationale Anteil beträgt 70 Prozent. 259 der Unternehmen kommen aus dem Naturkosmetik-Sektor und präsentieren sich auf der VIVANESS. Kongress-Schwerpunkt waren die Themen Vielfalt und Verantwortung. Deutschland stellte sich der Branche anlässlich der 28. Ausgabe als Land des Jahres unter dem Motto ‘Bio schafft Zukunft – Building an Organic Future’ vor.



Die Messetrends der BIOFACH: Convenience, ‘Fein(e)-Kost’, Exotische Geschmacksrichtung Kokos, Superfood, Frei von-Produkte und Regionalität. Ebenfalls angesagt: Algen. Zu den Trends der VIVANESS zählen unter anderem Multifunktionalität und vegane Kosmetik.



Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung, NürnbergMesse: ‘An vier Messetagen zeigte sich die Bio-Branche erneut in ihrer ganzen Vielfalt. Markt und Messe sind weiter auf Erfolgskurs."



Wo jährlich die Bio-Welt ‘zu Gast bei Freunden’ ist, stellte sich Deutschland als Land des Jahres dem internationalen Fachpublikum vor. Motto: ‘Bio schafft Zukunft – Building an Organic Future’. Es ging auf auf eine Reise durch die Bio-Regionen in Deutschlands: Ausgesucht wurden 65 ‘Reisestationen’ – Unternehmen und Projekte. Aus 12 Bundesländern kamen die exemplarisch für die deutsche Bio-Branche ausgewählten Aussteller. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) stellte die Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau vor.



771 Produkte wurden 2017 alleine an den beiden Neuheitenständen von BIOFACH (575) und VIVANESS (196) eingereicht. Bei den Lebensmittelnzeichnen sich längerfristige Trends ab wie Convenience, ‘Fein(e)-Kost’, Exotische Geschmacksrichtung Kokos, Superfood wie Chia, Matcha und Moringa, Frei von-Produkte sowie Regionalität. Ebenfalls angesagt: Algen. Diese finden sich im Sortiment zum Beispiel als Bouillon, Chips oder Salat.



Zu den Messetrends der VIVANESS zählen zum Beispiel neue Produkte für Haarpflege und Styling, Deo in jeder Form, Produkte ohne Wasser sowie Multifunktionalität beispielsweise mit 2in1-Produkten. Nach wir vor Trend: vegane Kosmetik.



Artikel Online geschalten von: / holler /