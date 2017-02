© BMLFUW- klimaaktiv Auszeichnungen für nachhaltige Gebäude 28.2.2017 Herausragende Beispiele für nachhaltiges Bauen wurden vor kurzem von klimaaktiv gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB) ausgezeichnet.





Wien - Drei der sieben Gebäude erreichten die höchste Qualitätsstufe, den klimaaktiv Gold Standard, eines klimaaktiv Silber und drei Gebäude die neue Deklarationsstufe für ‘klimaaktiv in der Gebäudenutzung’.

Der klimaaktiv Gebäudestandard ist die Basis für ein anspruchsvolles, transparentes und in Österreich bestens etabliertes Deklarationssystem, nach dem bereits rund 500 Gebäude ausgezeichnet wurden. Der Fokus liegt dabei auf Klimaschutz und Energiesparen und garantiert damit energieeffizientes, ökologisches und behagliches Wohnen und Arbeiten.

‘Die laufende Weiterentwicklung des Gebäudestandards ist uns sehr wichtig – klimaaktiv Gebäude weisen den Weg in die Zukunft des Klimaschutzes. Mit dem neuen Deklarationssystem für die Gebäudenutzung stellen wir sicher, dass Energieeffizienzmaßnahmen bei Gebäuden tatsächlich jene Energieeinsparungen bringen, die bei der Planung und Ausführung angestrebt wurden’, betonte Günter Liebel, Leiter der Sektion Umwelt und Klimaschutz im BMLFUW, bei der Auszeichnungsveranstaltung.



Drei Mal Gold und einmal Silber für klimaaktiv Gebäude in der Fertigstellung



Artikel Online geschalten von: / holler /