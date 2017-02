© darkmoon1968 - pixabay.com - Windpark Deutsche Windenergie stellte neuen Leistungsrekord auf 26.2.2017 37.500 MW Windenergieleistung sind nun in Deutschland am Netz





Diese Woche kam es am Mittwoch zu einem neuen Rekord für die Windkraft in Deutschland: Dabei waren Windenergieanlagen mit einer Leistung von weit über 37.000 Megawatt (MW) am Netz und speisten ihre Energie ein, wie aus den Daten der Transparenzplattform Entso-e zu entnehmen ist. Das ist soviel wie nie zuvor, der bisherige Rekord stammte aus dem Jänner.



Bereits in der Früh lag die Einspeiseleistung aus Windkraft bei rund 35.000 MW, damit deckten die Erneuerbaren am Mittwoch in Deutschland fast zwei Drittel der gesamten Stromlast.





Quelle: IWR Online





