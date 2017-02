© Siemens/ Geräusch- und emissionslos in Venedig unterwegs Lautlos in Venedig unterwegs 27.2.2017 Neues Touristenboot mit Elektroantrieb ist unterwegs- weitere E-Boote sind geplant





Venedig/Italien- Die Stadt Venedig setzt im öffentlichen Linienverkehr auf neue Wege: Gemeinsam mit dem Bootsbetreiber Alilaguna und dem Bootsbauer Cantieri Vizianello hat sich die Stadt bei den Antrieben für die kleinen Boote, die auf den schmalen Kanälen in und um Venedig fahren, zu einer neuen Antriebstechnik entschieden. Mit der ‘Scossa’, einem elektrisch angetriebenen Boot für rund 40 Personen, setzt die Lagunenstadt auf eine nachhaltige Lösung zur Reduzierung von Lärm- und Schadstoffemissionen. Der Elektromotor der ‘Scossa’ stammt von Siemens. Weitere Boote mit gleicher Antriebsweise sind bereits in Planung.



In Venedig sind Boote als Transportmittel so gängig wie in anderen Städten Autos. Auf den vielen kleinen und größeren Kanälen in der Lagunenstadt dienen sie sowohl der einheimischen Bevölkerung als auch Touristen zur Beförderung. Mit dem Projekt ‘Scossa’ geht Venedig nun den Weg hin zu elektrisch angetriebenen Tourismus-Booten, um den Emissionsausstoß und die Lärmbelästigung auf den schmalen und von hohen Häusern gesäumten Wasserwegen zu reduzieren.



Keine Wellen schlagen

Auf einem guten Weg zu mehr Nachhaltigkeit



