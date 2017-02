© Kosmos Verlag Und jetzt retten wir die Welt! 27.2.2017 Wie du die Veränderung wirst, die du dir wünscht- Ein oekonews-Buchtipp





Viele Menschen träumen von einer besseren Welt, aber wie kann ich nicht nur davon träumen, Sondern auch ganz konkret umsetzen? Das Handbuch für Idealisten und Querdenker von Ilona Koglin und Marek Rohde zeigt dies auf.



In den Kapiteln "verändere dich","verändere dein Haus", "verändere deine Straße", "Verändere deine Stadt", "verändere dein Land" und "verändere die Welt" Wird es anhand von praktischen Tipps aufgezeigt. Das Buch ist Nachschlagwerk und Lesebuch, genauso wie Ratgeber. Unterteilt wird jeweils in nachschlagen, nachdenken, und mitmachen.



Ein guter Einstieg ist das Kapitel Aktionen für Mut, Zuversicht und Tatkraft, in dem es auch darum Geht, den Sinn zu entdecken, 1. Schritte zu setzen, Freude zu verschenken und den Aufmerksamkeitsradius zu erweitern.



Unterteilungen wie Essen, Anziehen, Einrichten, Wohnen,Haushalt, Nachbarn, Grünes in der Umgebung, Tiere (z.B.Ethik), Mobilität, Arbeit, Konsum, Geld, Politik, Kultur, Global Geben einen umfassenden Einblick darüber, wo und wie man selbst umlenken und umdenken kann und damit tatsächlich eine Veränderung möglich macht.



Das Handbuch gibt einen konkreten Einblick, wo "Welt retten" für jeden möglich ist. 73 ganz konkrete Aktionen sind aufgelistet und zeigen, was möglich ist.



Es ist ein Praxisbuch für alle, das mit Grafiken und umgesetzten Beispielen zu denen jeweils die Links genannt sind, bei einem Umstieg zum Querdenken und in Folge beim Welt retten hilft.





