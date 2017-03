© edition buntehunde Aronia 2.3.2017 Kleine Beere-Große Wirkung / Eine oekonews-Buchtipp





Die Aronia-Beere wird in der Zwischenzeit auch bei uns mehr und mehr bekannt. Im Buch wird im Detail aufgezeigt, welche Inhaltsstoffe die kleine Beere enthält und für welche Anwendung Sie besonders geeignet ist.

Aaronia-Beeren wirken beispielsweise entgiftend, sind hilfreich gegen Entzündungen, stärken das Immunsystem können aber genauso gut für kosmetische Anwendung eingesetzt werden.



Ihre gesundheitsfördernde Wirkung ist nun auch durch neueste Forschung bestätigt.



Autorin Prof. Dr. Michaela Döll bringt in dem Buch vieles vor den Vorhang, was nicht jedem im Detail bekannt ist und zeigt die immens große Wirkung der kleinen Beeren auf.



ARONIA

Kleine Beere-Große Wirkung

ISBN 978-3-934941-80-9

editionbuntehunde





Artikel Online geschalten von: / holler /