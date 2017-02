© Springer VS Zukunftsraum Arktis 25.2.2017 Klimawandel, Kooperation oder Konfrontation?





Wo derzeit noch schwimmendes Eis das Meer bedeckt, könnten in Zukunft neue Seewege entstehen. Gleichzeitig sind in der Arktis Bodenschätze zu finden, die einen Kampf auf Ressourcen auslösen könnten. Dies ist der Grund für eine bereits einige Zeit aufgeflammte Debatte, wohin die Zukunft dieser Region der Erde durch den Klimawandel Gehen könnte. Drohen dort neue Konflikte? Geht es um Kooperation oder gibt es Probleme und Konfrontationen?



Das kleine Essential-Büchlein, das schnell und leicht lesbar ist, gibt einen guten Einblick, wohin es gehen könnte, wo die Probleme der Arktis-Politik liegen und Und wo die Zukunftsperspektiven Perspektiven der Region zu finden sind. Es bringt auch auf den Punkt, dass sich der Ressourcenkampf in Zukunft vielleicht gar nicht mehr rechnen könnte , weil beispielsweise Öl seine Wichtigkeit verlieren wird.





Zukunftsraum Arktis

Klimawandel, Kooperation oder Konfrontation?



Autor: Golo M. Bartsch

ISBN: 978-3-658-09262-7 (Print)

978-3-658-09263-4 (Online)

SPRINGER Verlag





Artikel Online geschalten von: / holler /