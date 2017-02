© sxc.hu Solarwatt und ATB‐Becker bauen langjährige Partnerschaft in Österreich aus 28.2.2017 Seit 2004 kooperieren die beiden Unternehmen vertriebstechnisch in Österreich.





Mit März 2017 erfolgt der Ausbau dieser Kooperation in den Bereichen Service und Ausbildung zum innovativen Speichersystem MyReserve von SOLARWATT.

Der Startschuss zu Kooperation erfolgt Anfang März 2017. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt ATB-Becker sämtliche Service-Dienstleistungen zum Speicher-System MyReserve von SOLARWATT in Österreich. Dies beinhaltet die Ausbildung und Zertifizierung der MyReserve-Installateure, sowie die Bereitstellung des 1st und 2nd-Level-Supports für Endkunden und Installateure.



ATB-Becker bringt hier seine jahrzehntelange Erfahrung im PV und Speicherbereich sowie im Ausbildungsbereich mit ein. Seit 1986 arbeitet man mit PV-Systemen und Speichern im offgrid und ongrid Bereich und gehört damit zu den PV-Pionieren in Europa. Im Bereich Ausbildung konnten seit 2006 ca. 1600 Teilnehmer in der Planung von PV-Systemen unterrichtet werden. Mit März 2017 starten die ersten Zertifizierungsschulungen in Österreich, welche Voraussetzung für die Installation und Inbetriebnahme des SOLARWATT Speichersystems sind. Damit unterstreicht SOLARWATT den Qualitätsgedanken von der Fertigung bis zur Anwendung. Weiterführende Serviceleistungen, wie Betrieb der österreichischen Hotline, Koordination von Servicepartnern und Support, werden im Laufe von 2017 schrittweise etabliert.



ATB-Becker Photovoltaik GmbH: als Einzelunternehmen 1982 gegründet. Seit 1986 im PV-Bereich aktiv und damit einer der Pioniere der europäischen PV-Branche. Das Unternehmen ist heute in den Bereichen Fachgroßhandel, Planung, Ausbildung sowie Forschung und Entwicklung tätig.





