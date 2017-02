© Pomper umweltberatung Von picksüßer Limo und gefährlicher Chemie: Workshops für Schulen 23.2.2017 "die umweltberatung" bietet Workshops für sorgsamen Umgang mit Gesundheit und Umwelt an





In der Schulzeit kann der Grundstein für ein gesundes Leben gelegt werden. Deshalb bietet "die umweltberatung" Workshops an, in denen 12- bis 16-jährige SchülerInnen Alternativen zu gesundheitsschädlichen Getränken und den Umgang mit Chemikalien im Haushalt kennenlernen. In Workshops für LehrerInnen werden die Eckpfeiler für einen gesunden, klimafreundlichen Speiseplan besprochen. Die Wiener Gebietskrankenkasse fördert bis zu 50 % der Kosten. Limonaden sind beliebte Pausengetränke, belasten aber die Gesundheit, die Umwelt und das schmale Budget der SchülerInnen erheblich. Im Workshop "Du bist, was du trinkst!" können die SchülerInnen Alternativen selbst ausprobieren. Im Workshop "Was geht ab? - Umgang mit gefährlichen Chemikalien!" lernen die SchülerInnen, Chemikalien zuhause und im beruflichen Alltag sicher zu verwenden. "Mit interaktiven Methoden lernen die Schülerinnen und Schüler in den Workshops, wie sie gesünder leben können. Sie nehmen daraus Anregungen mit wie sie mit kleinen Änderungen im Alltag viel bewirken können", erklärt DI (FH) Harald Brugger MSc, Ökotoxikologe von "die umweltberatung".



Besser essen fürs Klima

