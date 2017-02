© oekonews Ökostromkosten sinken stark 23.2.2017 IG Windkraft fordert Abbau der Warteschlange der genehmigten Windkraftprojekte mit der kleinen Ökostromnovelle





Immer wieder ist in den Medien von steigenden Ökostromkosten zu lesen. Dies entspricht nicht den Tatsachen. Allein der Ökostromförderbeitrag ist von 2016 auf 2017 um 27 % gesunken. Für die Haushalte bedeutet dies eine Kostenreduktion von bisher rund 120 Euro auf unter 100 Euro. Da heuer mehr alte Windkraftanlagen keine Förderung erhalten, als neue errichtet werden, fordert die IG Windkraft den Abbau der Warteschlange der genehmigten Windkraftwerke. "Eine kleinen Ökostromnovelle muss mehr Ökostrom bringen und das Ökostromgesetz wieder flott machen", so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. "Aussagen in den Medien über steigende Ökostromkosten sind für mich nicht nachvollziehbar. Tatsächlich sind die Ökostromkosten heuer erheblich gesunken", bemerkt Moidl. Der Ökostromförderbeitrag hat sich deutlich um 27 % reduziert. In Summe kostet die Ökostromförderung heuer 788 Millionen Euro und ist daher um mehr als 170 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Dies führt dazu, dass die Ökostromkosten für einen durchschnittlichen Haushalt heuer drastisch gesunken sind - von rund 120 Euro im Jahr 2016 auf unter 100 Euro pro Haushalt.



600 MW Windkraftleistung aus der Ökostromförderung entlassen

Forcierter Ökostromausbau Gebot der Stunde

Verwandte Artikel:



Artikel Online geschalten von: / holler /