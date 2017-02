© sxc.hu Kleine Novelle muss Ausbauoffensive Windkraft enthalten! 22.2.2017 Ende der Begutachtung für die Ökostromnovelle: Kürzung des Windkraftausbaus ist absolut inakzeptabel





Heute geht die Begutachtung des Entwurfs der kleinen Ökostromnovelle zu Ende. Klar ist, dass die Vorschläge bisher nicht mehr Ökostrom bringen würden als beim bereits geltenden Gesetz und der jährliche Ausbau an Windkraft sogar gekürzt würde. "Die IG Windkraft appelliert daher an die Regierung im Ministerrat die Ausbauhürden für die bereits baureifen Windkraftanlagen zu beseitigen", so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.



"Enttäuschend ist, dass diese Novelle keine Ambitionen zeigt, denn der aktuelle Entwurf der Novelle bringt keine Kilowattstunde mehr Ökostrom", bemerkt Moidl. Dies widerspricht diametral dem gerade beschlossenen Arbeitsprogramm der Regierung, heißt es in diesem doch: "Die beiden Ökostromnovellen werden signifikante zusätzliche Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung in Österreich auslösen."



Mehr nicht weniger Windkraft braucht es

Kleine Ökostromnovelle mit großem Potential

Gemeinsame Kundgebung von Gemeinden und Windbranche

Verwandte Artikel:



Artikel Online geschalten von: / holler /