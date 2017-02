© actensys / Solarpark Sontheim 10-Megawatt-Solarpark Körbelitz II in Sachsen-Anhalt geht demnächst ans Netz 17.2.2017 Das Projekt Körbelitz II, das in Kürze erstmals Strom einspeisen wird, ist mit 10 MW Leistung das bisher größte Vorhaben des süddeutschen Unternehmens actentsys.





Weilheim - Im vergangenen Jahr hat actensys vier Solarparks mit einer Gesamtleistung von 14,5 Megawatt (MW) errichtet. Das größte dieser Projekte ist Körbelitz II, das im Landkreis Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) entstand. Es besteht aus 36.360 Modulen des Fabrikats Q-Cells, die jeweils 275 Watt Spitzenleistung erreichen. Daraus ergibt sich eine maximale Solarpark-Leistung von 10 MW.



Wenn der Netzanschluss abgeschlossen ist, werden 24 Zentralwechselrichter des Typs SolarMax TS-SV 360 den Solarstrom ins Mittelspannungsnetz einspeisen. Diese Wechselrichter zeichnen sich durch eine besonders hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit aus. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz hochwertiger Folienkondensatoren und die intelligente Überwachung der Leistungshalbleiter.



Die Wechselrichter werden in das von SolarMax entwickelte Kommunikationssystem MaxComm eingebunden und laufend überwacht. Eine zweijährige Standardgarantie, die in zwei Stufen erweitert werden kann, sowie das Servicepaket MaxControl bieten den Kunden eine ‘Rundum-Sorglos-Lösung’ für die Dauer von bis zu 25 Jahren. Die ebenfalls optionale Verfügbarkeitsgarantie sichert dem Kunden eine Ertragsausfallpauschale, falls die Verfügbarkeit des Wechselrichters im Jahresmittel 97 % unterschreitet.



Das nächste Großprojekt ist bereits in Vorbereitung. In Steinburg, Schleswig-Holstein, errichtet actensys zurzeit den Solarpark Neuenbrook II, der nach Fertigstellung eine Nennleistung von 7,6 MW erreichen wird.





Artikel Online geschalten von: / haemmerle /