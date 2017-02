© Gustav Melin- pixabay.com / Flugzeug Politik muss umdenken: Gerichtsentscheid zur dritten Flughafenpiste als große Chance 19.2.2017 UmweltschützerInnen sind entsetzt über die einseitigen Bewertungen von Teilen der Politik und Wirtschaft und veröffentlichen eine Analyse des Gerichtserkenntnisses.





Vor rund einer Woche hat der Gerichtsentscheid zur dritten Flughafenpiste in Wien-Schwechat für Aufsehen gesorgt. Das Bundesverwaltungsgericht gewichtete dabei das öffentliche Interesse an Klimaschutz höher als das öffentliche Interesse an einer verbesserten Flug-Infrastruktur in Ostösterreich. Die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 ist entsetzt, wie einseitig und undurchdacht seither die Kommentare von Teilen der Politik und diverser WirtschaftsvertreterInnen ausfallen und wie wenig Lösungskompetenz an den Tag gelegt wird: "Die Entscheidung der Richter ist ein Grund zur Freude und öffnet die Tür für eine nachhaltige Ausrichtung unserer Mobilität", ist Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000, überzeugt. "Die Politik muss jetzt Lösungskompetenz beweisen und für schnelle, angenehme und günstige Bahnverbindungen in unsere Nachbarländer sorgen, anstatt sorgfältig ausgearbeitete Gerichtsentscheide zu bekämpfen!"



Zunahme des Flugverkehrs kein Naturgesetz

Verdrängung von Arbeitsplätzen bei der Bahn durch Flughafenausbau



